Пожежі все ближче до кремля — у москві спалахнув завод (відео)
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У москві за 8 кілометрів від Кремля спалахнув завод
Вдень 19 червня у москві, де вночі здійснили нову диверсію на залізниці, спалахнула потужна пожежа — полум’я охопило цех Центрального ремонтно-механічного заводу.
Про це пишуть російські ЗМІ.
За даними джерел, площа займання становила понад 100 квадратних метрів. Його вже вдалося ліквідувати.
Тим часом у мережі діляться кадрами потужної пожежі. Дим, що піднімається над заводом, бачили у різних районах російської столиці.
Відомо, що вогонь охопив чотириповерхову будівлю, яка зараз перебуває на реконструкції.
"Люди евакуюються самостійно", — пишуть російські ЗМІ.
За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Причини пожежі наразі невідомі.
Зазначимо, що у Міністерстві надзвичайних ситуацій росії ситуацію поки що офіційно не коментували.
Цікаво, що цей завод знаходиться на відстані приблизно 8 кілометрів від Кремля.
Раніше "Телеграф" писав про те, що західні ЗМІ знайшли несподівану мету недавнього удару дронами по Москві.