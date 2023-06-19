Пожежі все ближче до кремля — у москві спалахнув завод (відео)

У москві за 8 кілометрів від Кремля спалахнув завод

Вдень 19 червня у москві, де вночі здійснили нову диверсію на залізниці, спалахнула потужна пожежа — полум’я охопило цех Центрального ремонтно-механічного заводу.

Про це пишуть російські ЗМІ.

За даними джерел, площа займання становила понад 100 квадратних метрів. Його вже вдалося ліквідувати.

Тим часом у мережі діляться кадрами потужної пожежі. Дим, що піднімається над заводом, бачили у різних районах російської столиці.

Відомо, що вогонь охопив чотириповерхову будівлю, яка зараз перебуває на реконструкції.

"Люди евакуюються самостійно", — пишуть російські ЗМІ.

За попередньою інформацією, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Причини пожежі наразі невідомі.

Зазначимо, що у Міністерстві надзвичайних ситуацій росії ситуацію поки що офіційно не коментували.

Цікаво, що цей завод знаходиться на відстані приблизно 8 кілометрів від Кремля.

Раніше "Телеграф" писав про те, що західні ЗМІ знайшли несподівану мету недавнього удару дронами по Москві.