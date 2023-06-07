Удар дронами по москві: американські ЗМІ назвали несподівану ціль атаки

Один із багатоквартирних будинків, які постраждали від ударів дронів, пов’язаний із російською Службою зовнішньої розвідки

Метою атаки безпілотників по москві 30 травня могли бути будинки, де мешкають офіцери російської розвідки. Одна з постраждалих під час ударів безпілотниками багатоповерхівка пов’язана зі Службою зовнішньої розвідки росії.

Про це телеканалу NBC повідомили два джерела — високопоставлений американський чиновник та співробітник Конгресу, знайомий із питанням.

Один із багатоквартирних будинків, які постраждали від ударів дронів, пов’язаний із російською Службою зовнішньої розвідки. Це підтверджують і в компанії Strider Technologies, яка веде розвідку за даними відкритих джерел.

"Будинок належав російській державній бюджетній установі, яка має контракти з військовою частиною, яка, як відомо, є прикриттям для Служби зовнішньої розвідки", — зазначається у статті.

Проте інформації про те, чи було пошкоджено квартиру будь-кого з офіцерів СЗР і чи постраждав хтось із її співробітників, немає.

Нагадаємо, вранці 30 травня москву та околиці атакували невідомі безпілотники. У російській столиці пролунало кілька вибухів, частина з яких — спроби російського ППО збити безпілотники. Деякі безпілотники залетіли до будинків. Повідомлялося, що тоді президент росії володимир путін мало не потрапив під атаку дронів, він знаходився неподалік, в резиденції "Ново-Огарево".

Як повідомляв "Телеграф", 5 червня два невідомі дрони летіли прямо на москву, але впали в Калузькій області.