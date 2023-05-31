путін мало не потрапив під атаку дронів у Москві, а ЗМІ пояснили, чому росіянам пощастило

Російський диктатор був у зоні ризику і міг постраждати через удар по його резиденції

Під час атаки дронів на Москву вибухові пристрої у них не спрацювали, оскільки мета у них була інша. Також у цей момент володимир путін перебував неподалік, у резиденції "Ново-Огарево" і мало не потрапив під удар.

Про цілі БПЛА повідомляє "Комерсант". За словами експертів, які працювали з уламками БПЛА, які влучили по будинку на вулиці Атласова в Новій Москві, вибухівка не здетонувала або здетонувала не повністю.

Яскравий спалах від врізання дрону до будинку потрапив на відео очевидців. Очевидно, спалах відбувся через запалення парів бензину в розбитому двигуні дрону. При цьому вибухівка не здетонувала, як і в БПЛА, які врізалися в будинки на Ленінському проспекті та Профспілковій вулиці.

Експерти припустили, що вибухові пристрої не були приведені в дію через те, що їхньою метою були зовсім не житлові будинки.

А за інформацією The Moscow Times, у момент атаки дронів на Москву президент рф володимир путін перебував у резиденції "Ново-Огарево". Через повітряну тривогу диктатора довелося розбудити раніше належного, щоб перевести його в безпечне місце. Зазначається, що БПЛА ледь не вдарили по другій столичній резиденції російського президента, причому у момент, коли той перебував у ній. Безпілотники вдалося збити, коли їм залишалося близько 6-10 км до резиденції путіна.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що деякі росіяни зраділи удару дронів по Рубльовці, де мешкають еліти країни. А відомий пропагандист володимир соловйов не стримав емоцій у прямому ефірі.