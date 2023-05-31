Радник міністра оборони України Олексій Копитько вказав на дива атаки БПЛА на російську столицю

Якщо подивитися на карту, дуже важко не помітити концентрацію точок прильоту невідомих безпілотників у секторі на захід від Москви. Тих, безпілотників, що зафіксовані та визнані.

Картинка свідчить, що ініціатори атаки били не по Москві. А в основному — по скупченнях жител найдорожчих росіян.

У тому числі – по району зосередження приватних та офіційних резиденцій тулубів, які приймають рішення. Гірки, Ново-Огарьово, Барвіха і т.д.

Звичайні москвичі налякані. Але важливі тулуби ще й спантеличені.

Враховуючи 1) вал напівофіційної інформації, що (як мінімум, частину) БПЛА запустили з Підмосков’я; 2) наявність більш ніж достатніх підстав бути незадоволеними авантюрами цих тулубів у багатьох дорогих росіян, атака на житла – це наступний рівень десакралізації після нападу російських БПЛА на нічний Кремль. Зробили замах на святе!

Я думаю, невиразне бурмотіння з приводу "штатної роботи ППО" і якісь дуже мляві інвективи у бік України пояснюються тим, що до росвождів починає доходити – основна ОЗБРОЄНА загроза режиму вже всередині Росії. Тримати оборону треба всередині Росії. І не в якійсь Чечні, а вже під Москвою.

Лавина глузування з боку звичайних росіян з приводу "атаки на Рубльовку" виявила глибину класової ненависті.

У сухому залишку.

Дуже дорогі росіяни отримали наочний доказ, що менш дорогі співвітчизники із задоволенням повісять їх на ліхтарях та пограбують нажите, як це було у Бучі, Ірпені та скрізь.

Тулуби, які приймають рішення, змушені змиритися, що табу на атаки на їхні тушки тепер знято остаточно.

Де-факто оголошено сафарі, в якому українцям доведеться встати у довгу чергу. Перші номери за право полювати на бункерного діда та його спільників – усередині Росії.

Джерело: пост Копитько у Facebook