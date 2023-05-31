Советник министра обороны Украины Алексей Копытько указал на странности атаки БПЛА на российскую столицу

Если посмотреть на карту, очень трудно не заметить концентрацию точек прилёта неизвестных беспилотников в секторе к западу от Москвы. Тех, беспилотников, что зафиксированы и признаны.

Картинка свидетельствует, что инициаторы атаки били не по собственно Москве. А в основном — по скоплению жилищ самых-самых дорогих россиян.

В том числе – по району сосредоточения частных и официальных резиденций принимающих решения туловищ. Горки, Ново-Огарёво, Барвиха и т.д.

Обычные москвичи напуганы. Но важные туловища ещё и озадачены.

Учитывая 1) вал полуофициальной информации, что (как минимум часть) БПЛА запустили из Подмосковья; 2) наличие более чем достаточных оснований быть недовольными авантюрами этих туловищ у многих очень-очень дорогих россиян, атака на жилища – это следующий уровень десакрализации после нападения российских БПЛА на ночной Кремль. Покусились на святое!

Я думаю, невнятное бормотание по поводу "штатной работы ПВО" и какие-то очень вялые инвективы в сторону Украины объясняются тем, что до росвождей начинает доходить – основная ВООРУЖЁННАЯ угроза режиму уже внутри России. Держать оборону нужно внутри России. И не в какой-то Чечне, а уже под Москвой.

Лавина насмешек со стороны обычных россиян по поводу "атаки на Рублёвку" проявила глубину классовой ненависти.

В сухом остатке.

Очень дорогие россияне получили наглядное доказательство, что менее дорогие соотечественники с удовольствием повесят их на фонарях и разграбят нажитое, как это было в Буче, Ирпене и везде.

Принимающие решения туловища вынуждены смириться, что табу по атакам на их тушки теперь снято окончательно.

Де-факто объявлено сафари, в котором украинцам придётся встать в длинную очередь. Первые номера за право поохотиться на бункерного деда и его подельников – внутри России.

Источник: пост Копытько в Facebook