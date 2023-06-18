В Брянську спалахнута потужна пожежа: там загорівся госпіталь для військових (відео)

У Брянську велика пожежа

В росії триває черга "вогнебезпечних" інцидентів. Цього разу "необачливий курець" відвідав госпіталь для ветеранів, що будується у Брянську.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

Так, 18 червня у мережі почали поширюватись відео масштабної пожежі у місті Брянськ. За даними російських інтернет-пабліків, загорівся госпіталь для ветеранів, який будують у Володарському районі.

"Розглядається версія з диверсією", — стверджують автори посту.

І поки російські МНСники їхали на пожежу, в мережі з’являлося все більше відео з місця подій. На них можна побачити, як величезний стовп чорного диму піднімається на десятки метрів вгору.

Наразі, за даними пожежників, пожежу вже вдалося ліквідувати. Повідомляється, що горіло бітумне покриття на покрівлі будівлі.

Нагадаємо, що сьогодні у росіян не задався день і на окупованих територіях України. Так, наприклад, на Херсонщині "прилетіло" по російськиму складу з БК. Боєкомплект розривався протягом кількох годин.

Раніше ми писали, що в росії спалахнула Новочеркаська ДРЕС, що в Ростовській області.