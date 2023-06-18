В Брянске вспыхнул мощный пожар: там загорелся госпиталь для военных (видео)

В Брянске крупный пожар

В россии продолжается чреда "огнеопасных" инцидентов. На этот раз "опроменчивый курильщик" посетил, строящийся госпиталь для ветеранов в Брянске.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

Так, 18 июня в сети начали распространятся видео масштабного пожара в городе Брянск. По данным российских интернет-пабликов загорелся госпиталь для ветеранов, который строят в Володарском районе.

"Рассматривается версия с диверсией", — утверждают авторы поста.

И пока российские МЧСники ехали на пожар, в сети появлялось все больше видео с места событий. На них можно увидеть, как огромный столб черного дыма поднимается на десятки метров в высоту.

К настоящему времени, по данным пожарных, пожар уже удалось ликвидировать. Сообщается, что горело битумное покрытие на кровле здания.

Напомним, что сегодня у россиян не задался день и на оккупированных территориях Украины. Так, например, на Херсонщине "прилетело" по российскому складу с БК. Боекомплект разрывался на протяжении нескольких часов.

Ранее мы писали, что в россии загорелась Новочеркасская ГРЭС, что в Ростовской области.