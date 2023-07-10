Вогонь охопив тисячі квадратів: у Петербурзі спалахнула потужна пожежа (відео)
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У Росії знову масштабна пожежа
У російському Санкт-Петербурзі, де нещодавно сталася НП в аеропорту, спалахнула потужна пожежа, до ліквідації якої залучили сотні пожежників.
Як повідомили у прес-службі російського МНС, там спалахнула виробничо-складська будівля в Калінінському районі.
"Вогонь швидко поширюється через високе пожежне завантаження. Попередня площа пожежі 3,5 тисячі кв.м. З будівлі, що горить, евакуйовано 7 осіб. Фахівці проведуть виміри повітря для визначення концентрації шкідливих речовин", — зазначили у відомстві.
На місце прибули 110 осіб особового складу МНС та 27 одиниць техніки.
Водночас російські ЗМІ пишуть, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а загрози розповсюдження вогню ожежі на інші споруди немає.
Раніше "Телеграф" повідомляв про пожежу у будівлі порохового заводу у Котовську у Тамбовській області. Внаслідок займання були загиблі та постраждалі. Також у росії спалахнула ТЕЦ у Великому Новгороді, розташованій за 1000 км від українського кордону. Площа пожежі становила 2300 "квадратів".