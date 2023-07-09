Вогонь поширився миттєво: з’явилося відео початку пожежі на заправці у Києві

Автомобіль влетів на високій швидкості у заправку

У мережі з’явилося відео моменту займання заправки KLO на лівому березі, дим від якого бачила половина міста.

Як видно на записі з камери спостереження автомобіль Peugeot, влетів на високій швидкості до колонки заправки, після чого там миттєво почалася пожежа.

Відомо, що в автомобілі перебували двоє молодих чоловіків, які отримали травми та були доставлені до лікарні.

Після зіткнення вогонь поширився на площі 1500 квадратних метрів і повністю знищив будинок заправки та прилеглих будівель. Крім того, було повністю знищено 8 легкових автомобілів.

Згідно з офіційними даними, до лікарні після пожежі було доставлено трьох постраждалих, наймолодшому з яких 17 років. Через аварію поліцейським доводилося перекривати проїзд Броварським проспектом від вулиці Братиславської до вулиці Будівельників.

Як повідомлялося раніше, нещодавно у Харкові спалахнула потужна пожежа через те, що блискавка потрапила до газової труби середнього тиску на перехресті Гагаріна-Ландау. За свідченнями очевидців, вогонь був настільки сильним, що його смолоскип висвітлював весь район.