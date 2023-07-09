Огонь распространился мгновенно: появилось видео начала пожара на заправке в Киеве

Автомобиль влетел на высокой скорости в заправку

В сети появилось видео момента возгорания заправки KLO на левом берегу в Киеве, дым от которого видела половина города.

Как видно на записи с камеры наблюдения автомобиль Peugeot, влетел на высокой скорости в колонку заправки, после чего там мгновенно начался пожар.

Известно, что в автомобиле находилось двое молодых мужчин, которые получили травмы и были доставлены в больницу.

После столкновения огонь распространился на площади в 1500 квадратных метров и полностью уничтожил здание заправки и прилегающих строений. Кроме того, было полностью уничтожено 8 легковых автомобилей.

Согласно официальным данным, в больницу после пожара были доставлены трое пострадавших, самому молодому из которых 17 лет. Из-за аварии полицейским приходилось перекрывать проезд по Броварскому проспекту от улицы Братиславской до улицы Строителей.

Как сообщалось ранее, недавно в Харькове вспыхнул мощнейший пожар из-за того, что молния попала в газовую трубу среднего давления на перекрестке Гагарина-Ландау. По свидетельствам очевидцев, огонь был настолько сильным, что его факел освещал весь район.