Огонь распространился мгновенно: появилось видео начала пожара на заправке в Киеве
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Автомобиль влетел на высокой скорости в заправку
В сети появилось видео момента возгорания заправки KLO на левом берегу в Киеве, дым от которого видела половина города.
Как видно на записи с камеры наблюдения автомобиль Peugeot, влетел на высокой скорости в колонку заправки, после чего там мгновенно начался пожар.
Известно, что в автомобиле находилось двое молодых мужчин, которые получили травмы и были доставлены в больницу.
После столкновения огонь распространился на площади в 1500 квадратных метров и полностью уничтожил здание заправки и прилегающих строений. Кроме того, было полностью уничтожено 8 легковых автомобилей.
Согласно официальным данным, в больницу после пожара были доставлены трое пострадавших, самому молодому из которых 17 лет. Из-за аварии полицейским приходилось перекрывать проезд по Броварскому проспекту от улицы Братиславской до улицы Строителей.
Как сообщалось ранее, недавно в Харькове вспыхнул мощнейший пожар из-за того, что молния попала в газовую трубу среднего давления на перекрестке Гагарина-Ландау. По свидетельствам очевидцев, огонь был настолько сильным, что его факел освещал весь район.