Дым виден на весь Киев: в столице сильный пожар, горит АЗС (видео)

На место событий уже прибыли пожарные

В столице Украине произошло чрезвычайное происшествие — масштабный пожар. Дым видно с разных уголков города.

"Телеграф" рассказывает подробности.

Так, по данным местных Telegram-каналов, пожар произошел на Броварском проспекте 31/33. Там пылает автозаправочная станция.

Стоит отметить, что по данному адресу расположена АЗС "KLO".

Густой черный дым над местом пожара поднимается высоко в небо. Сейчас его можно видеть практически с любого уголка города.

А тем временем в сети появляется все больше видео с места событий.

В сети пишут, что, по предварительным данным, автомобиль въехал в бак с горючим, это и повлекло за собой пожар

На месте событий уже работают спасатели. В официальном канале ГСЧС в Telegram сообщают, что к тушению привлечены 30 человек личного состава и 5 единиц техники.

Информация по пострадавшим уточняется.

Напомним, ранее мы писали о том, что 7 июля Киев затопило из-за мощного ливня. Вода смывала людей и автомобили.

Также мы сообщали, что на Киевщине горел лес. Дым от пожара можно было увидеть за десятки километров из разных районов столицы.