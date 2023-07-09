Дым виден на весь Киев: в столице сильный пожар, горит АЗС (видео)
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На место событий уже прибыли пожарные
В столице Украине произошло чрезвычайное происшествие — масштабный пожар. Дым видно с разных уголков города.
"Телеграф" рассказывает подробности.
Так, по данным местных Telegram-каналов, пожар произошел на Броварском проспекте 31/33. Там пылает автозаправочная станция.
Стоит отметить, что по данному адресу расположена АЗС "KLO".
Густой черный дым над местом пожара поднимается высоко в небо. Сейчас его можно видеть практически с любого уголка города.
А тем временем в сети появляется все больше видео с места событий.
В сети пишут, что, по предварительным данным, автомобиль въехал в бак с горючим, это и повлекло за собой пожар
На месте событий уже работают спасатели. В официальном канале ГСЧС в Telegram сообщают, что к тушению привлечены 30 человек личного состава и 5 единиц техники.
Информация по пострадавшим уточняется.
Напомним, ранее мы писали о том, что 7 июля Киев затопило из-за мощного ливня. Вода смывала людей и автомобили.
Также мы сообщали, что на Киевщине горел лес. Дым от пожара можно было увидеть за десятки километров из разных районов столицы.