На Киевщине масштабный пожар: пропагандисты рф твердят о "прилете". Что это на самом деле (фото)

Украинские спасатели быстро разоблачили очередные российские бредни

В Киевской области разгорелся масштабный пожар. Российские пропагандисты, которые постоянно попадаются на нелепых фейках, уже понесли по сети информацию о "прилетах", но на деле все, как обычно, оказалось иначе.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на информацию в сети.

Так, днем 4 июня в киевских интернет-пабликах начали появляется фото и видео, на котором был запечатлен огромный столб черного дыма. Его источник находится за пределами столицы.

И пока не было официальной информации по поводу случившегося, в сети начали строить различные предположения о том, что могло стать причиной пожара.

Конечно же не обошлось и без россиян, которые сразу начали разносить по сети фейки о "прилете".

Однако, украинские спасатели быстро разоблачили очередные российские бредни, опубликовав фото с места событий. Как оказалось неподалеку от села Лютеж загорелись пластиковые трубы и покрышки.

"К месту вызова направлено 10 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС", — говорится в сообщении.

К настоящему времени пожар удалось полностью ликвидировать.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Киевщине разгорелся масштабный лесной пожар.

Также мы сообщали, что в Киеве произошел сильный пожар на стройплощадке. Как оказалось, загорелся пенопласт.