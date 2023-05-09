В Киеве вспыхнул сильный пожар: уже известна причина (видео)

К счастью, жертв и пострадавших нет

В Соломенском районе Киева произошел масштабный пожар. Клубы черного дыма поднимаются в небо над городом. Стали известны первые подробности происшествия.

Так, сегодня, 9 мая, в социальных сетях стали появляться фотографии и видео крупного пожара в ЖК Family & Friends, который на данный момент заселен только наполовину.

Очевидцы сообщают, что горит пенопласт на стройплощадке на площади около 100 кв.м, подкрепляя свои слова фотографиями с места событий.

В то же время в пресс-службе ГСЧС в Киеве данную информацию подтвердили. Отмечается, что в 9:06 в Службу спасения поступило сообщение о сильном задымлении на территории недостроя по ул. Новополевая, 2, что в Соломенском районе столицы.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика!

"На месте первых боевых расчетов спасателей было установлено горящий пенопласт на площади около 70-100 кв.м. Ликвидация пожара продолжается", — говорится в сообщении.

К счастью, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время очередной атаки дронами по столице, в Соломенском районе Киева на жилой четырехэтажный дом упал сбитый беспилотник, в результате чего начался крупный пожар.