В Киеве вспыхнул сильный пожар: уже известна причина (видео)
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К счастью, жертв и пострадавших нет
В Соломенском районе Киева произошел масштабный пожар. Клубы черного дыма поднимаются в небо над городом. Стали известны первые подробности происшествия.
Так, сегодня, 9 мая, в социальных сетях стали появляться фотографии и видео крупного пожара в ЖК Family & Friends, который на данный момент заселен только наполовину.
Очевидцы сообщают, что горит пенопласт на стройплощадке на площади около 100 кв.м, подкрепляя свои слова фотографиями с места событий.
В то же время в пресс-службе ГСЧС в Киеве данную информацию подтвердили. Отмечается, что в 9:06 в Службу спасения поступило сообщение о сильном задымлении на территории недостроя по ул. Новополевая, 2, что в Соломенском районе столицы.
Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика!
"На месте первых боевых расчетов спасателей было установлено горящий пенопласт на площади около 70-100 кв.м. Ликвидация пожара продолжается", — говорится в сообщении.
К счастью, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время очередной атаки дронами по столице, в Соломенском районе Киева на жилой четырехэтажный дом упал сбитый беспилотник, в результате чего начался крупный пожар.