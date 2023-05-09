У Києві спалахнула сильна пожежа: вже відома причина (відео)
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На щастя, жертв та постраждалих немає
У Солом’янському районі Києва сталася масштабна пожежа. Клуби чорного диму здіймаються в небо над містом. Стали відомі перші подробиці події.
Так, сьогодні, 9 травня, у соціальних мережах стали з’являтися фотографії та відео великої пожежі в ЖК Family & Friends, який на цей момент заселений лише наполовину.
Очевидці повідомляють, що горить пінопласт на будмайданчику на площі близько 100 кв.м, підкріплюючи свої слова фотографіями з місця подій.
Водночас у пресслужбі ДСНС у Києві цю інформацію підтвердили. Зазначається, що о 9:06 до Служби порятунку надійшло повідомлення про сильне задимлення на території недобудови на вул. Новопольова, 2, що у Солом’янському районі столиці.
Увага! У відео є нецензурна лексика!
"На місці перших бойових розрахунків рятувальників було встановлено пінопласт, що горить, на площі близько 70-100 кв.м. Ліквідація пожежі триває", — йдеться в повідомленні.
На щастя, жертв та постраждалих внаслідок події немає.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час чергової атаки дронами по столиці, в Солом’янському районі Києва на житловий чотириповерховий будинок впав збитий безпілотник, внаслідок чого почалася велика пожежа.