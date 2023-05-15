Под Киевом сильный пожар, дым виден за километры: видео и подробности

На место событий уже спешат пожарные

На Киевщине разгорелся масштабный лесной пожар. В сети появляются все новые видео и сообщение о нем.

В местных Telegram-пабликах рассказывают, что дым от пожара можно увидеть за десятки километров из разных районов столицы. Также утверждается, что пламя стремительно разрастается, увеличивая площадь горения.

Стоит отметить, что буквально несколько часов назад в ГСЧС Киевщины предупреждали об опасности лесных пожаров, поскольку сейчас набирает оборотов пожароопасный период. По их данным, только за последние сутки, 14-15 мая, в Киевской области возникло 27 пожаров, 11 из них — это возгорание в природных экосистемах.

При этом по данному пожару пока нет никакой официальной информации. Однако, по словам очевидцев, пожарные уже давно были замечены по дороге туда.

По предварительным данным, на Киевщине действительно горит лес.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве произошел сильный пожар на стройплощадке. Как оказалось, загорелся пенопласт.

Также мы сообщали, что в Киеве на территории частного дома вспыхнул масштабный пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.