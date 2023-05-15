Під Києвом сильна пожежа, дим видно за кілометри: відео та подробиці

На місце подій уже поспішають пожежники

На Київщині спалахнула масштабна лісова пожежа. У мережі з’являються нові відео та повідомлення про неї

У місцевих Telegram-пабліках розповідають, що дим від пожежі можна побачити за десятки кілометрів із різних районів столиці. Також стверджується, що полум’я стрімко розростається, збільшуючи площу горіння.

Варто зазначити, що буквально кілька годин тому у ДСНС Київщини попереджали про небезпеку лісових пожеж, оскільки зараз набирає обертів пожежонебезпечний період. За їхніми даними, лише за останню добу, 14-15 травня, на Київщині виникло 27 пожеж, 11 із них — це займання у природних екосистемах.

При цьому щодо цієї пожежі поки що немає жодної офіційної інформації. Проте, за словами очевидців, пожежники вже давно були помічені дорогою туди.

За попередніми даними, на Київщині справді горить ліс.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Києві сталася сильна пожежа на будмайданчику. Як виявилося, спалахнув пінопласт.

Також ми повідомляли, що у Києві на території приватного будинку спалахнула масштабна пожежа. На щастя обійшлося без постраждалих.