На Київщині масштабна пожежа: пропагандисти рф твердять про "приліт". Що це насправді (фото)

Українські рятувальники швидко викрили чергові російські марення

На Київщині спалахнула масштабна пожежа. Російські пропагандисти, які постійно попадаються на безглуздих фейках, вже понесли по мережі інформацію про "прильоти", але насправді все, як завжди, виявилося інакше.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на інформацію в мережі.

Так, вдень 4 червня у київських інтернет-пабликах почали з’являтися фото та відео, на якому було знято величезний стовп чорного диму. Його джерело знаходиться поза столицею.

І поки не було офіційної інформації з приводу того, що сталося, в мережі почали будувати різні припущення про те, що могло стати причиною пожежі.

Звичайно ж не обійшлося і без росіян, які одразу почали розносити по мережі фейки про "приліт".

Проте, українські рятувальники швидко викрили чергові російські марення, опублікувавши фото з місця подій. Як виявилося неподалік села Лютіж, загорілися пластикові труби та покришки.

"До місця виклику направлено 10 осіб особового складу та 2 одиниці техніки ДСНС", — йдеться в повідомленні.

Наразі пожежу вдалося повністю ліквідувати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Київщині розгорілася масштабна лісова пожежа.

Також ми повідомляли, що у Києві сталася сильна пожежа на будмайданчику. Як виявилося, спалахнув пінопласт.