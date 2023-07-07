Машины тонут, людей сбивает с ног, а в ТРЦ "фонтаны": на Киев обрушился мощнейший ливень (видео)
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Серьезные подтопления в двух районах города
После жаркой недели в Украину возвращаются дожди. Непогоду уже успела на себе ощутить столица. Там ситуация с дождем оказалась настолько серьезно, что улицы за считанные минуты превратились в реки.
Об этом сообщает "Телеграф".
В сетях уже появляется масса видео с Киева. Как можно увидеть, мощный ливень затапливает уже не только улицы, но и ТРЦ. Например, в одном из магазинов дождевая вода буквально бьет фонтаном, почти достигая потолка.
На улицах дела обстоят не лучше. Поток воды, который скопился на дорогах запросто сбивает взрослых людей с ног.
Более того, "плывут" не только люди, но и их автомобили.
От воды не скрыться ни в зданиях, ни на улицах и даже не под землей.
И пока ливень не заканчивается его последствия становятся все более серьезными. На это приходится реагировать городским властям. В двух районах города уже работают гидрослужбы.
"Дорожники привлекают мотопомпы и другое насосное оборудование", — рассказывают в КГГА.
При этом, по словам чиновников, основная часть подтоплений – не на балансовых улицах дорожной службы
"Важно, что накануне в этих и других районах ливневки расчищали. И в начале дождя они были чистыми. Однако залповые ливни и система дождевой канализации не рассчитана на такое количество осадков", — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что по прогнозам синоптиков грозы с ливнями и шквалами в Киеве прогнозируют до конца суток.
Напомним, что Киев всего несколько недель назад уже подтапливало. Локальные подтопления тогда произошли сразу в нескольких городских районах.