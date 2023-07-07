Побит мировой рекорд температуры: что происходит и как это повлияет на погоду в Украине

Эль-Ниньо в Тихом океане влияет на погоду всей планеты, однако не все так просто, говорят в Укргидрометцентре

Первая неделя июля отличилась по-настоящему жаркими температурами и обильными дождями с грозами, прошедшими по всей территории Украины. По прогнозам синоптиков, на выходных осадки все еще будут заливать страну, однако ожидать захода прохлады не стоит, тем более что в мире температура воздуха бьет исторические рекорды.

Чего ждать от погоды в Украине в ближайшие дни, выяснял "Телеграф".

Жаркая неделя

По данным Укргидрометцентра, в субботу, 8 июля, на востоке, севере, юге и в центре ожидаются грозовые дожди. Сухо будет только на западе Украины, впрочем, небо будет затянуто облаками.

В южных и восточных регионах в ночное время суток столбики термометров покажут от 20 до 23 градусов тепла, а днем следует ожидать от 27 до 33 градусов с отметкой "плюс".

Несколько прохладнее на севере и в центре: ночью от +16 до +19 градусов, а днем синоптики прогнозируют 23-25 градусов выше нуля.

На западе Украины температура воздуха будет самой низкой: ночью 11-14 градусов тепла, а днем воздух прогреется в диапазоне от 20 до 23 градусов выше нуля.

В воскресенье, 9 июля, будет дождь только на юге и востоке. В центре, на севере и западе Украины синоптики не прогнозируют осадков.

Несколько изменится и температурная картина: в центре, на юге и востоке ночью столбики термометров покажут 17-20 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 24-28 градусов выше нуля.

На севере и западе страны ночные показатели температуры будут в диапазоне от 13 до 16 градусов тепла, а днем синоптики прогнозируют от 23 до 26 градусов тепла (на Закарпатье до +29).

Начало рабочей недели, понедельник, 10 июля, ожидается без дождей. Впрочем, переменная облачность станет постоянным спутником всех регионов страны.

На западе, востоке, юге и центре ночью следует ожидать от 14 до 18 градусов выше нуля, а днем в этих регионах синоптики прогнозируют 23-25 градусов тепла.

Чуть жарче будет на юге: около 20 градусов тепла в ночное время суток и 27-29 градусов тепла будет днем.

Во вторник, 11 июля, температурная картина останется практически без изменений. Лишь на юге днем температура воздуха немного вырастет и будет достигать +30 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют, но облачность будет сохраняться.

На экваторе недели, в среду, 12 июля, на севере, востоке, западе и в центре ночью столбики термометров покажут от 13 до 17 градусов тепла, а днем в этих регионах они поднимутся до 24-28 градусов тепла.

А вот юг раскалит: в ночное время суток здесь будет около 20 градусов тепла, а днем синоптики прогнозируют до 32 градусов выше нуля.

В четверг, 13 июля, жара усилится. В большинстве регионов столбики термометров покажут около 30 градусов с отметкой плюс.

А вот в пятницу, 14 июля, синоптики прогнозируют резкое понижение температуры до 21-25 градусов тепла. Кроме того, в страну вернутся осадки и будут дожди почти по всей Украине, кроме западных регионов.

Аномалии еще впереди

30-градусная жара в Украине в середине июля – дело привычное, однако мировые метеорологические новости несколько волнуют. Так, 3 июля учеными был зафиксирован самый жаркий день за всю историю метеорологических наблюдений: средняя общемировая температура составила 17,01 градуса. Этот рекорд держался с 2016 г., когда ученые фиксировали +16,92 °C.

Что происходит? По словам ученых, на температурные рекорды повлияли два фактора одновременно: длительный процесс глобального потепления и метеорологическое явление Эль-Ниньо (повышение температуры поверхности Тихого океана).

"Во-первых, это действительно происходит на фоне глобального потепления, однако это не означает, что эти рекорды — следствие именно глобального потепления, — объясняет заведующая отделом климатических исследований Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова . — Это атмосферная циркуляция, которая сейчас меридиональная. То есть ярко выраженная жара в отдельных местах (в Северной Африке было зафиксировано около +50 градусов. — Ред .) , не означает, что такая ситуация по всему земному шару. Там, где южные заходы воздуха, субтропические, заходят глубоко на север, там и наблюдается повышенная жара".

Климатолог объяснила, стоит ли в Украине ждать эхо мировых метеорологических процессов и рекордной жары.

"Эти процессы проявят себя в Украине со второй половины июля. Но в большинстве своем будут ощущаться на востоке, в центре и юге. Впрочем, в Украине в этом году лето ожидается относительно спокойным. 40-градусной жары точно не будет", — успокоила Вазира Мартазинова.

Однако, по ее словам, метеорологические аномалии еще впереди.

"Аномальное лето у нас будет, но чуть-чуть в другом смысле. Август, который обычно самый жаркий месяц лета, в этом году таким не будет. Вы же видите, что все меняется: апрель обычно теплый и сухой, таким не был, а май наоборот был таким. То есть в этом году аномалий очень много", — резюмировала ученая.