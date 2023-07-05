Дожди еще задержатся: каким регионам "повезет" с погодой в ближайшие дни

В некоторых областях синоптики прогнозируют до 35 градусов тепла

На большей территории Украины была зафиксирована солнечная погода, но местами еще ожидаются дожди с грозами.

Как сообщает Sinoptik, в ближайшие дни в большинстве городах прогнозируются порывы слабого ветра.

Погода во Львове на 5-6 июля

Во Львовской области в ближайшие дни ожидается переменная облачная погода, местами с дождями. В среду осадки с грозой ожидаются днем, а вечером им на смену придет мелкий дождь. А в четверг наоборот – в обед львовяне ожидают небольшие осадки, а вечером возможна гроза. Температура воздуха днем будет достигать +26…27 градусов, а ночью опустится до +14…16 ° C. 5 июля дует легкий ветер, 2 м/с, а 6 июля будет штиль.

Погода во Львове на 5-6 июля

Погода в Киеве на 5-6 июля

В столице Украины пройдут дожди с грозой. Во вторник осадки прогнозируются днем, а в среду вечером. Днем воздух прогреется до 29...32 градусов тепла, а ночью остынет до +19...20 ° C. В течение двух дней прогнозируется тихий ветер — 1 м/с.

Погода в Киеве на 5-6 июля

Погода в Харькове на 5-6 июля

Слобожанщину также не обошел дождь. В среду синоптики обещают ясную погоду, которая на следующий день сменится дождливой. Осадки с грозой начнутся в четверг днем и пройдут до позднего вечера. Днем температура в городе поднимется до 32...33 градусов тепла. В ночное время отметки термометров будут танцевать в пределах +20…22 ° C. Лишь в четверг ожидается слабый ветер – 4 м/с.

Погода в Харькове на 5-6 июля.

Погода в Донецке на 5-6 июля

В течение двух дней в этом городе зафиксирована ясная погода. Температура воздуха днем поднимется до +34...35 ° C. Ночью отметки термометров покажут 19...21 градусов тепла. Ветер 5 июля ожидается лёгкий, 2 м/с. На следующий день ветер увеличится до 4 м/с.

Погода в Донецке на 5-6 июля

Погода в Днепре на 5-6 июля

Днепрянам также повезет с солнечной погодой в ближайшие дни. Днем столбики термометров достигнут отметок +33…34 ° C, а ночью будут снижаться до 22 градусов тепла. Легкий ветер будет дуть в среду, максимальная скорость которого достигает 2 м/с, а в четверг прогнозируется слабый — 4 м/с.

Погода в Днепре на 5-6 июля

Погода в Одессе на 5-6 июля

В Одесской области преимущественно будет солнечно. Лишь в четверг днем ожидается небольшая облачность, но к вечеру небо прояснится. Воздух днем прогреется до +31...33 градусов, а ночью столбики термометров достигнут +21...23 ° C. Легкий ветер будет дуть в ближайшие дни, его скорость будет достигать 2 м/с.

Погода в Одессе на 5-6 июля

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что скоро Украину накроет настоящая летняя жара.