Готовьтесь к "тридцаткам": какой будет погода на следующей неделе

Синоптическая ситуация в Украине будет практически как в Таиланде – сыро и жарко

В последние дни солнечная погода неравномерно распределялась по разным областям Украины, но на выходных лето должно вступить в свои права в большинстве регионов.

Повышение температурного фона будет наблюдаться и на следующей неделе, сказала в комментарии "Телеграфу" синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"На следующей неделе все чаще будут появляться "тридцатки", то есть 30 градусов тепла ", — считает специалист.

Конечно, данная температура ожидается не везде: наибольшая вероятность такой жары на юге страны, однако Киевщина также будет приближаться к отметке +30 градусов.

На востоке, севере, юге и в центре воздух днем прогреется до комфортных 26-29 градусов тепла, и 23-26 выше нуля ожидается на западе.

"Впрочем, аномальной жары ближайшую неделю ожидать не стоит. Стандартная летняя температура ", — объясняет Птуха.

Повышение температуры будет происходить под аккомпанемент дождей и гроз.

"В начале следующей недели, 19 июня, в западных, южных, центральных регионах ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, а днем 20 июня дожди коснутся и северных областей Украины. Только на востоке осадков не ожидается", — комментирует синоптик.

На экваторе недели, 20 и 21 июня, наконец-то потеплеет и на западе: дневные температуры здесь будут достигать 27 градусов тепла. На востоке, севере, юге и в центре столбики термометров покажут 28-29 градусов с отметкой плюс. Однако дожди усилятся и пройдут практически по всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей.

Под занавес рабочей недели, по прогнозам синоптиков, осадки пройдут по всей территории страны. Однако тепло будет сохраняться, а значит синоптическая ситуация в Украине будет практически как в Таиланде: сыро и жарко.

"Мощных фронтов, повлекших недавнее летнее похолодание на прошлой неделе, не предполагается. В середине недели может пройти атмосферный фронт с северо-запада, но такого холода уже не будет и температура воздуха скорее выровняется к летнему теплу", — резюмировала Наталья Птуха.

Напомним, что о дождях в третьей декаде июня говорил в прогнозе для "Телеграфа " и народный синоптик из Волыни Владимир Деркач. По его мнению, третий десятидневный отрезок луны сохранит возможность осадков, даже проливных дождей.