Забудьте про кондиционер и вентилятор: экономные способы охладить квартиру

Избавиться от жары можно бюджетными средствами

Чтобы охладиться летом часто люди прибегают к покупке кондиционера или вентилятора. Эти приборы отлично охлаждают помещение, но не всем их стоимость по карману.

На портале "Стена" дали несколько советов, как охладить помещение при помощи подручных средств. К тому же это позволит вам сэкономить на счетах за электричество.

Используйте холодную ванну для ног

Именно через ноги проходит огромное количество кровеносных сосудов. Поэтому, чтобы охладиться в жаркий день, достаточно окунуть их в прохладную воду на несколько минут. Если не хотите набирать целую ванну, подойдет небольшая емкость.

Природное охлаждение

Растения не только вырабатывают кислород, но и испаряют влагу. Чем больше их будет в вашей комнате, тем прохладнее вам будет. Поэтому задумайтесь над тем, чтобы превратить одну из комнат в квартире в "зеленую комнату".

Охладите постельное белье

Чтобы заснуть в жарку погоду, можно охладить постельное белье, на котором вы будете спать. Для этого положите простынь в морозилку, а затем застелите ею кровать. Также можно положить в морозилку или другое прохладное место и одеяло, которым вы планируете укрываться.

Используйте технику "намокания"

Смочите полотенце в холодной воде и положите его на себя или укройтесь им. Как только вода начнет испаряться, ваше тело будет охлаждаться и создастся эффект свежести.

Создайте "направитель воздуха"

Для этого возьмите горловину от пластиковой бутылки или воронку и поставьте ее у открытого окна. Это поможет вам направить поток воздуха в нужном направлении.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. В некоторых регионах ожидается жара до +35, а другие области накроют дожди.