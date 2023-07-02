Украину накрывает жара до 36°C: какие области припечет больше всего (карта)

С каждым днем становится все теплее

После ливней и похолодания, которые были в июне, Украину накрывает настоящая летняя жара, — в большинстве областей ожидается температура более 30 градусов тепла, в то время как в некоторых регионах она и вовсе поднимется до рекордных 36 градусов.

Как можно судить по картам "Укргидрометцентра", погода уже постепенно теплеет, однако ближайший пик жары ожидается 5-6 июля.

В северо-западных областях будет прохладнее всего, однако там также ожидаются и кратковременные дожди. 5 июля в западных областях будет 25-27 градусов, а 6 июля, — 21-24 градусов. В северных областях ожидается 27-32 градуса. В Киеве днем будет 30-32 градуса.

Теплее всего традиционно будет на юге, — 5 июля ожидается до 35 градусов тепла в Запорожской, Херсонской областях и в Крыму, и до 33 градусов в Одесской, Николаевской областях.

Прогноз погоды в Украине на 5 июля 2023

6 июля потеплеет еще сильнее, и уже во всех южных областях ожидается до 36 градусов тепла. На Днепропетровщине может потеплеть до 35 градусов, а в Кировоградской, Винницкой, Харьковской областях до 34 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 6 июля 2023

Напомним, ранее синоптики также рассказывали "Телеграфу", когда в июле ждать спада жары.