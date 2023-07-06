Резкие изменения: какой погоды ждать украинцам в ближайшие дни

В одном из регионов следует ожидать порывистого и шквального ветра

Хотя в середине недели синоптики уверяли, что дожди будут покидать Украину, однако сама погода такого мнения не разделяет. Поэтому в ближайшие дни украинцам следует готовиться к возможным осадкам.

Как сообщает Sinoptik, только в одном регионе можно ожидать стабильно солнечной погоды.

Погода во Львове на 6-7 июля

На Львовщине переменная облачность продержится в течение двух дней, местами возможен дождь. Осадки с грозой прогнозируются в четверг в дневное время. Температура воздуха днем поднимется до +23...25 °C, а ночью остынет до +15...18 градусов. В четверг-пятницу ветер прогнозируется лёгким, 3 м/с.

Погода во Львове на 6-7 июля

Погода в Киеве на 6-7 июля

Киевляне готовятся к облачной погоде с дождями. Осадки ожидаются в пятницу, которая будет менять интенсивность в течение дня, а вечером следует ожидать грозу. Температура воздуха днем будет достигать 27…31 градусов тепла, а ночью опустится до +20…21 °C. 6 июля будет дуть тихий ветер, его скорость будет достигать 1 м/с, а на следующий день увеличится до 2 м/с.

Погода в Киеве на 6-7 июля

Погода в Харькове на 6-7 июля

Харьковчане уже пережили ночную грозу и готовятся к переменной облачности. Пасмурное утро в четверг медленно перетечет в ясный день, а вечером небо снова окажется в плену облаков. На следующий день продержится такая же погода. Днем температура в городе поднимется до 34 градусов тепла. В ночные часы отметки термометров опустятся до +22…23 °C. 6-7 июля будет дуть легкий ветер — 3 м/с.

Погода в Харькове на 6-7 июля

Погода в Донецке на 6-7 июля

Среди других городов Донецку повезло больше, потому что он будет купаться в лучах солнца. Температура воздуха днем поднимется до 35...36°C. Ночью отметки термометров покажут +21…22 градуса. К концу недели ожидается легкий ветер — 4 м/с.

Погода в Донецке на 6-7 июля

Погода в Днепре на 6-7 июля

Этот областной центр сначала в четверг обогреет солнышко, а затем над ним в пятницу нависнут грозовые тучи. Осадков не предполагается. Днем столбики термометров достигнут отметок +34…35 °C, а ночью – снизятся до 23…24 градусов тепла. Ветер в четверг дует легкий, максимальная скорость которого составит 4 м/с. В пятницу предполагается легкий – 2 м/с.

Погода в Днепре на 6-7 июля

Погода в Одессе на 6-7 июля

В четверг одесситы ждут преимущественно солнечную погоду. На следующий день ясное небо в середине дня в Одессе покроется облаками. В дневные часы будет идти дождь, однако ближе к вечеру он закончится. Воздух в дневные часы прогреется до 31…34 градусов тепла, а ночью столбики термометров покажут +23…24 °C. 6 июля будет дуть легкий ветер – 2 м/с, а 7 июля резко увеличится до свежих 9 м/с.

Погода в Одессе на 6-7 июля

Напомним, ранее "Телеграф" писал о постепенном повышении температуры с первых дней июля.