Жара до 34 градусов, засухи и грозы: синоптик рассказал, чего ожидать украинцам от погоды в июле

В некоторых регионах Украины возможна засуха, тогда как запад страны зальет дождями

После волны похолодания в июне в большинство регионов Украины вернется жара. Местами столбики термометров будут доходить до 34 градусов тепла, не исключены периоды засухи и повышенной пожарной опасности.

Об этом свидетельствует прогноз погодных условий в Украине на июль 2023 года, который озвучил синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу".

Второй месяц календарного лета на территории Украины, отмечает метеоролог, по праву считается наиболее тёплым месяцем, если опираться на значения среднегодовой температуры воздуха (+20…+25 °С, в горных районах Карпатах – от +14 до +19 °С). В отдельные годы столбики термометров поднимались до +39…+41 °С. Особенно жарким был июль 2010 года. Минимальные значения температуры обычно не опускаются ниже +2…+12 °С, за исключением высокогорной части Карпат. Заморозки на равнинной местности в истории метеонаблюдений не фиксировались, подчеркнул Кибальчич.

Что касается осадков, то дожди в июле, по словам синоптика, выпадают обычно крайне неравномерно. Среднее количество осадков за месяц составляет 32-120 мм, часто случаются продолжительные периоды засухи. Практически каждый год отмечаются сильные ливни, в результате которых может мене чем за сутки выпасть более одной месячной нормы осадков. Изредка бывают смерчи, а также стихийной силы шквалы.

Погода в Украине: прогноз на июль 2023

Июль в нынешнем году начнётся с поступления тёплых воздушных масс из районов стран Балканского полуострова, Средиземного моря и Турции, прогнозирует Кибальчич. На фоне юго-западных ветров, температурный фон в начале месяца ожидается выше нормы на 1-4 °С. Днём максимальные температуры будут достигать +26…+34 °С, ночью – от +11 до +19 °С. Количество осадков ожидается недостаточным в южных и восточных регионах страны, отметил Кибальчич. Однако в западных областях Украины возможен их переизбыток, особенно в Карпатском регионе.

Согласно прогнозу, в середине месяца температурный фон сохранится выше нормы с максимальными значениями в южных областях и Крыму. Дожди будут выпадать неравномерно, местами в сопровождении гроз, града и шквалистого ветра, что может повлечь неприятные последствия. Кроме того, синоптик предупреждает, что на фоне длительного периода высоких температур существует риск развития засухи в южных, центральных и местами в восточных областях, а также наивысший уровень пожарной опасности.

Когда спадет жара?

Как отмечает синоптик, после 20 июля может начаться период более прохладной и влажной погоды, поскольку своё развитие получат северо-западные ветры, в ходе чего на территорию Украины начнут поступать более свежие воздушные массы скандинавского происхождения. Тем не менее, в южной половине страны и Крыму ситуация с увлажнением останется весьма напряжённой.

"В целом, температура в июле 2023 года ожидается в пределах +20…+25 °С, что в пределах нормы, местами на 1-2 °С выше нормы. Количество осадков за месяц будет колебаться в пределах 40-100 мм, в западных областях и в Карпатах местами 120-180 мм, что в пределах средних многолетних показателей, местами выше них на 10-25%", — говорится в прогнозе Кибальчича.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ученые предупреждали украинцев о нетипичном лете. Также метеорологи озвучили предварительный прогноз погоды на август 2023 года в Украине.