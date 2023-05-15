Мощные грозы, шквалы и смерчи: ученые предупредили о нетипичном лете

"Смещение" сезонов спровоцирует необычные погодные условия

В Украину пришло лето. Правда, на календаре только середина мая, однако в стране уже несколько дней сохраняются летние температуры воздуха. Такой "сдвиг" сезонов ученые объясняют происходящими на планете глобальными климатическими процессами. Ввиду этого и календарное лето в Украине ожидается не типичным.

Каким же оно будет, какие опасные погодные явления прогнозируют в ближайшие три месяца климатологи и вернутся ли в столицу паводки, ведь уровень воды в Днепре снова повышается, узнавал сайт "Телеграф".

"Летний сезон уже начался. Когда мы говорим о лете, это сезон, когда средняя суточная температура переходит через 15 градусов тепла. Этот переход уже состоялся", — объясняет "Телеграфу" кандидат географических наук, климатолог Вера Балабух.

Глобальные процессы

По словам заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазиры Мартазиновой, в этом году весенний сезон оказался нетипичным.

"Можно сказать, и все это чувствуют, что погодные условия как будто бы сдвинуты: они не такие, как были в предыдущие годы. Например, апрель, который должен был быть очень "сухой", оказался дождливым, а май, в котором выпадает самое большое количество осадков, вторая половина этого месяца оказалась "сухой". Поэтому погодные условия неустойчивы и это будет наблюдаться каждый месяц и дальше", — объясняет Мартазинова.

Почему это происходит? Климатолог Вера Балабух утверждает, что украинская метеорологическая ситуация – эхо глобальных процессов в изменении климата, которые наблюдаются прямо сейчас.

"Сезонную погоду определяют процессы в океанах. Сейчас завершился период, когда в течение трех лет циркуляцией атмосферы в значительной степени руководило Ла-Нинья — холодное течение в экваториальных широтах Тихого океана, и на замену приходит Эль-Ниньо. Именно Эль-Ниньо будет вступать в силу в начале лета и будет влиять на климат в ближайшие годы в Северном полушарии", — добавляет Балабух.

Каким же будет это влияние?

Нетипичное лето 2023-го

По словам ученых, ожидается, что следующий летний сезон также будет нетипичным.

"Перестройка в атмосфере приведет к тому, что лето в Европе в целом, и в Украине в частности, будет достаточно теплым по сравнению со средними многолетними данными ", — рассказывает Балабух.

Погода в июне

"Июнь характеризуется наибольшими осадками и грозами. Судя по всему, и в июне этого года будет наблюдаться такая же ситуация. Отдельные дни июня будут очень жаркими, однако осадков будет достаточно", — объясняет Вазира Мартазинова.

А если прогнозируется большое количество осадков, существует ли вероятность второй "серии" паводков в столице? Тем более, что, по информации Киевской городской военной администрации, уровень половодья 15 мая по сравнению с 14-м вырос на 8 сантиметров и составляет 9 262 см.

Однако в Укргидрометцентре уверяют, что причин для беспокойства нет.

"Угрозы нет. Это обычные колебания уровня воды в Киеве за счет работы столичной ГЭС. Среднесуточное колебание уровня воды в Киеве может достигать 50 сантиметров, — объясняет начальник отдела гидрологических прогнозов УкрГМЦ Илья Перевозчиков. — Водополье уже завершается, постепенно уровень воды пойдет на спад, тем более, погода за окном уже летняя и есть вероятность, что в ближайшее время мы будем говорить не о половодье и "большой" воде, а о маловодии".

Отдельные дни июня будут очень жаркими

Впрочем, ученые предупреждают, что, несмотря на жаркую погоду, вероятность паводков сохранится.

"Мы от них никуда не денемся, они могут быть. Даже если стоит жаркая погода, это еще не значит, что не нужно ожидать паводков. Осадки могут быть в один день, но очень активны. Почва не будет успевать их впитывать и они будут следовать к рекам", — подчеркивает Вазира Мартазинова.

"Такая вероятность есть. Интенсивность конвективных явлений увеличивается, интенсивность ливней растет. И особенно опасны эти явления именно в периоды, когда развивается Эль-Ниньо. Могут возникать очень сильные, опасные ливни, которые будут создавать подтопления", — вторит ей Вера Балабух.

Погода в июле

Ученые предупреждают, что богатым погодными сюрпризами будет именно второй месяц календарного лета.

"Самая неустойчивая погода будет в июле. Как правило, в этом месяце наблюдаются высокие температуры и это период интенсивной конвективной деятельности, когда развиваются мощные грозы, град, шквалы, смерчи. Очевидно, что в этом году исключения не будет, ведь, судя по прогнозам мировых климатических центров, в июле будет достаточно много неблагоприятных погодных условий и резких колебаний температуры", — резюмирует Вера Балабух.

Погода в августе

Последний месяц календарного лета — достаточно далекий горизонт для прогнозирования, однако, учитывая "сдвиг" сезонов, август может оказаться достаточно неожиданным.

"Засуха характерна для августа. Вообще-то и для апреля, но мы видели каким дождливым был апрель этого года", — говорит Мартазинова.

"Средняя температура воздуха за сезон на один-два градуса будет выше. При этом ожидается, что наиболее аномально высокие температуры будут наблюдаться на западе и севере Украины", — подытожила Вера Балабух.

Напомним, что, по информации Укргидрометцентра, причиной аномально-теплой погоды является изменение климата, обусловленное человеческой деятельностью, и особенности атмосферной циркуляции, которые наблюдались в северном полушарии.