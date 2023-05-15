Потужні грози, шквали та смерчі: вчені попередили про нетипове літо

"Зсув" сезонів спровокує незвичайні погодні умови

В Україну прийшло літо. Щоправда, на календарі ще тільки середина травня, однак у країні вже кілька днів зберігаються літні температури повітря. Такий "зсув" сезонів вчені пояснюють глобальними кліматичними процесами, що відбуваються на планеті. З огляду на це, і календарне літо в Україні очікується не типовим.

Яким же воно буде, які небезпечні погодні явища прогнозують у найближчі три місяці кліматологи і чи повернуться до столиці паводки, адже рівень води у Дніпрі знову підвищується, дізнавався сайт "Телеграф".

"Літній сезон вже почався. Коли ми говоримо про літо, це сезон, коли середня добова температура переходить через 15 градусів тепла. Цей перехід вже відбувся", — пояснює "Телеграфу" кандидат географічних наук, кліматологиня Віра Балабух.

Глобальні процеси

За словами завідувачки відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіри Мартазінової, цього року весняний сезон видався нетиповим.

"Можна сказати, і всі це відчувають, що погодні умови ніби зсунуті: вони не такі, як були в попередні роки. Наприклад, квітень, який повинен був бути дуже "сухий", виявився дощовим, а травень, в якому випадає найбільша кількість опадів, друга половина цього місяця виявилася "сухою". Тому погодні умови нестійкі і це буде спостерігатися кожного місяця і надалі", — пояснює Мартазінова.

Чому так відбувається? Кліматологиня Віра Балабух стверджує, що українська метеорологічна ситуація – відлуння глобальних процесів у зміні клімату, які спостерігаються просто зараз.

"Сезонну погоду визначають процеси в океанах. Зараз завершився період, коли протягом трьох років циркуляцією атмосфери значною мірою керувала Ла-Нінья – холодна течія в екваторіальних широтах Тихого океану, і на заміну приходить Ель-Ніньйо. Саме Ель-Ніньйо набуватиме сили на початку літа і впливатиме на клімат найближчими роками у Північній півкулі", — додає Балабух.

Яким саме буде цей вплив?

Нетипове літо 2023-го

За словами вчених, очікується, що наступний літній сезон також буде нетиповим.

"Перебудова в атмосфері призведе до того, що літо в Європі в цілому, і в Україні зокрема, буде досить теплим, порівняно з середніми багаторічними даними", — розповідає Балабух.

Погода у червні

"Червень характеризується найбільшими опадами та грозами. Судячи з усього, і цього року в червні буде спостерігатися така ж ситуація. Окремі дні червня будуть дуже спекотними, однак опадів буде достатньо", — пояснює Вазіра Мартазінова.

А якщо прогнозується велика кількість опадів, то чи існує ймовірність другої "серії" паводків в столиці? Тим паче, що, за інформацією Київської міської військової адміністрації, рівень водопілля 15 травня, порівняно з 14-м, зріс на 8 сантиметрів і становить 9 262 см.

Однак в Укргідрометцентрі запевняють, що причин для хвилювання нема.

"Загрози немає. Це звичайні коливання рівня води в Києві за рахунок роботи столичної ГЕС. Середньодобове коливання рівня води в Києві може сягати до 50 сантиметрів, — пояснює "Телеграфу" начальник відділу гідрологічних прогнозів УкрГМЦ Ілля Перевозчиков. – Водопілля вже завершується, поступово рівень води піде на спад. Тим паче, погода за вікном вже літня і є імовірність, що найближчим часом ми будемо говорити не про водопілля і "велику" воду, а про маловоддя".

Окремі дні червня будуть дуже спекотними

Втім, вчені попереджають, що навіть попри спекотну погоду, вірогідність паводків збережеться.

"Ми від них нікуди не дінемось, вони можуть бути. Навіть якщо стоїть спекотна погода, це ще не означає, що не треба очікувати паводків. Опади можуть бути в один день, але дуже активні. Ґрунт не буде встигати їх вбирати і вони будуть прямувати до річок", — підкреслює Вазіра Мартазінова.

"Така імовірність є. Інтенсивність конвективних явищ збільшується, інтенсивність злив зростає. І особливо небезпечні ці явища саме в періоди, коли розвивається Ель-Ніньйо. Можуть виникати дуже сильні, небезпечні зливи, які будуть створювати підтоплення", — погоджується Віра Балабух.

Погода у липні

Вчені попереджають, що багатим на погодні сюрпризи буде саме другий місяць календарного літа.

"Найбільш нестійкою погода буде в липні. Як правило, в цьому місяці спостерігаються високі температури і це період інтенсивної конвективної діяльності, коли розвиваються потужні грози, град, шквали, смерчі. Очевидно, що цього року винятку не буде, адже, судячи з прогнозів світових кліматичних центрів, в липні буде досить багато несприятливих погодних умов і різких коливань температури", — резюмує Віра Балабух.

Погода у серпні

Останній місяць календарного літа — досить далекий горизонт для прогнозування, однак з огляду на "зсув" сезонів, серпень може виявитись досить неочікуваним.

"Посуха характерна для серпня. Взагалі-то і для квітня, але ж ми бачили яким дощовим був квітень цього року", — каже Мартазінова.

"Середня температура повітря за сезон на один-два градуси буде вищою. При цьому очікується, що найбільш аномально високі температури спостерігатимуть на заході та півночі України", — підсумувала Віра Балабух.

Нагадаємо, що за інформацією Укргідрометцентру, причиною аномально-теплої погоди є зміна клімату, зумовлена людською діяльністю, та особливості атмосферної циркуляції, які спостерігались у Північній півкулі.