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Від заморозків до 25 градусів тепла: синоптик попередив про зміни погоди в Україні

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Потепління не за горами
Потепління не за горами. Фото Freepik

За словами синоптика, початок травня видався аномально холодним, але скоро стовпчики термометрів поповзуть вгору

Початок третього весняного місяця не приніс в Україну потепління, найближчими днями настання літа теж чекати не варто, проте прогнозуються заморозки. Але вже з наступного тижня температура підвищиться, щоправда, тепло прийде разом із дощами.

Про це свідчить прогноз кандидата географічних наук, синоптика Ігоря Кібальчича. Докладніше він повідомив у коментарі "Телеграфу".

Як зазначає синоптик, перша декада травня видалася по всій Україні аномально холодною. Внаслідок надходження арктичних повітряних мас, у нічні години в багатьох регіонах фіксувалися заморозки на поверхні ґрунту й у повітрі. Додатковий дискомфорт надавав поривчастий вітер північно-східної чверті, а також дощі.

У другій декаді місяця атмосферні процеси над Східною Європою почнуть поступово перебудовуватись на літній характер, йдеться у прогнозі. Температура повітря в Україні поступово підвищиться, проте все ще залишатиметься нижчою за кліматичну норму, особливо на Лівобережжі країни. Кількість опадів при цьому очікується несуттєвою, причина — довготривалий та обширний антициклон Tina, центр якого вже тривалий час локалізується в Білорусі та країнах Балтії. Оскільки він був сформований у холодному повітрі, то найближчими днями збережеться ймовірність заморозків у західних, північних та центральних областях України. Проте, в денний час, в умовах малохмарного неба і яскравого сонця повітря буде швидко прогріватися до комфортних показників.

За прогнозом, до 14 травня, неділі, в Україні істотних опадів не очікується. Очікується мінлива хмарність, лише вдень 12 травня, у п’ятницю, у східних та північних областях місцями можливий невеликий дощ. До того ж, вітер змінних напрямків, на Лівобережжі країни — північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від +3 до +8 °С, з подальшим підвищенням до +7…+12 °С у найближчі вихідні, 13-14 травня. У західних областях у найближчі дві доби на поверхні ґрунту та місцями у повітрі можливі заморозки 0…-3 °С. Але вдень повітря прогріється до +13…+19 °С, а 13 і 14 травня прогнозується помітне підвищення денної температури до +20…+25 °С.

Погода в Україні 12 травня 2023
Прогноз на 12 травня. Карта УкрГмц

У період з 15 по 17 травня, попереджає Кібальчич, синоптичні умови в Європі зазнають деяких змін. Певні атмосферні фронти спричинять дощі у західних та південних областях України, а 17 травня опади поширяться на більшу частину території нашої країни. Місцями дощі супроводжуватимуться грозами та випаданням граду. Водночас, згідно з прогнозом, температура повітря відчутно підвищиться в нічний час і становитиме близько 8-13 градусів тепла, на півдні до +15 °С; днем стовпчики термометрів досягнуть позначок +19…+25 °С.

Погода в Україні 15 травня 2023
Прогноз на 15 травня. Карта УкрГмц

Крім того, Кібальчич прогнозує нестійкий характер погоди в Україні 18-20 травня: пройдуть грозові дощі, подекуди у супроводі граду та шквалистого посилення вітру. Температурне тло суттєво не зміниться і коливатиметься в межах кліматичної норми для цих днів, додав синоптик.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у прогнозі на місяць синоптик Ігор Кібальчич прогнозував погоду більш літнього характеру вже у третій декаді травня. Тоді стовпчики термометрів сягатимуть 30 градусів з позначкою "+".

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