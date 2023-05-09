Чи очікувати суху погоду у травні: синоптики потішили прогнозом

Сонячних і безхмарних днів у третьому місяці весни можна не чекати

Цьогорічний квітень приніс в Україну мокру і холодну погоду, іноді з супроводжуванням сильного вітру. Однак за словами фахівців, наступний місяць весни потішить теплими і сухими днями.

Як повідомляє Meteoprog, найхолодніші дні місяця будуть на другому тижні травня.

У другій декаді місяця, з 10 по 20 травня, синоптики обіцяють п'ять днів, коли очікується прохолодна денна і нічна температура, як для травня. Такими датами є 10, 11, 12, 13, 14 і 15 травня. В середньому, позначки термометрів сягатимуть +15 градусів, а вночі падатимуть до +7 °С.

Після холодних п'яти днів, з 16 по 20 травня прогнозується місцями суцільна хмарність з малими опадами, іноді сонце визиратиме з-за хмар і прогріватиме землю. Повітря вдень прогріватиметься до +23 °С, а вночі охолоне до +13 градусів.

У третій декаді травня похмура і дощова погода будуть постійно мінятись місцями з сонячними, але кількість хмарних днів буде перевищувати ясних. Температура повітря вдень становитиме +25 градусів. Вночі показники термометрів покажуть 14 теплих градусів.

В день Києва, тобто в останню неділю місяця (28 травня), день буде хмарним, однак бездощовим. Фахівці впевнені, що у денний час температура сягне +25 градусів, а вночі — +12 °С.

За даними синоптичного ресурсу, у травні українців очікує 8 днів, коли відбудуться несуттєві опади. Максимальна кількість опадів буде 24 та 29 травня. Сонячних і безхмарних днів у цьому місяці не передбачається. Протягом травня прогнозується 13 хмарних днів, 9 — з мінливою хмарність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про погоду влітку. Цьогорічне літо може принести дощові та прохолодні дні.