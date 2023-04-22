Заморозки, а не потепління: відомий синоптик попередив про зміну погоди в Україні

Квітень цього року щедро обдаровує українців опадами, та й теплом не тішить

Цього року Україну накрили затяжні та місцями понад норму дощі. На додаток до опадів у деяких регіонах прогнозують заморозки, починаючи з 27 квітня. На тривалу хвилю потепління українцям чекати не варто.

Про це свідчить прогноз погоди для України до кінця місяця. Детальніше розповідає кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу".

Так, квітень цього року видався особливо вологим. Починаючи з перших днів місяця, циклонічна діяльність і атмосферні фронти щедро поливали Україну дощами, а у першій декаді місяця у західних областях навіть спостерігалися аномальні снігопади.

"У результаті, станом на 20 квітня кількість опадів у багатьох населених пунктах перевищила місячну норму, а місцями виявилася вищою за неї більш ніж у два рази. Температурний фон в цілому виявився близьким до середніх багаторічних показників, за винятком західних і місцями південних областей, де середні температури виявилися нижчими за норму на 1-3 °С", — розповів Кібальчич.

Цього тижня південний циклон Sven, що сформувався над акваторією Чорного моря, приніс чергову порцію опадів (особливо у південні, центральні та східні регіони України). Також спостерігаються сильні зливи у супроводі гроз та поривчастого вітру.

За даними Кібальчича, аж до неділі, 23 квітня, дощова та прохолодна погода збережеться на більшій частині України. Найінтенсивніші дощі слід очікувати у південних, східних і місцями центральних регіонах. Температура повітря вночі у ці дні коливатиметься в межах від +3 до +8 °С, вдень – з 9-14 градусів тепла підвищиться ближче до понеділка до +19 максимум.

Прогноз на 23 квітня 2023. Мапа УкрГМЦ

Ба більше, потепління продовжиться і 24-25 квітня. Температурне тло в Україні досягне від +5 до +10 °С у нічний час і до +15-20 градусів вдень. Водночас дощова погода не припиниться (за винятком Криму, Одеської, Миколаївської та місцями центральних областей). Крім того, у нічний і ранковий час місцями в Україні можливі тумани, вони можуть знизити видимість до 200-500 метрів.

Заморозки в Україні у квітні 2023

З 26 по 29 квітня на територію Центральної Європи надійдуть холодніші повітряні маси скандинавського походження, а це означає, що в Україні відбудеться поступове зниження температури повітря, починаючи із західних регіонів. У той же час продовжаться дощі, а в Карпатах взагалі очікується дощ зі снігом і мокрий сніг. Крім того, Кібальчич попередив українців про заморозки.

Прогноз на 26 квітня 2023. Мапа УкрГМЦ

"Температура повітря в західних областях знизиться вночі до +1...+6 °С, 27-28 квітня на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки -1...-3 °С; вдень +9...+14 °С. На решті території мінімальна температура вночі знизиться до +2...+7 °С, денна до +10...+15 °С. Вранці 27-29 квітня в Україні на поверхні ґрунту заморозки 0...-5° С", — йдеться у прогнозі.

На щастя, синоптик порадував українців, що з кінця місяця, 30 квітня, розпочнеться поступове підвищення як нічної, так і денної температури. Про те, на яку погоду очікувати в Україні в травні, раніше йшлося в матеріалі "Телеграфу".