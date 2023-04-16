На тепло не розраховуйте: синоптики дали невтішний прогноз до кінця квітня
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Як буде погода до кінця квітня в Україні
До кінця квітня залишається менше половини місяця, а по-справжньому теплих днів українці поки що не бачили і, швидше за все, до травня не побачать.
Як говориться в прогнозі Gismeteo, до кінця весни варто чекати на рясні дощі. А от потепління доведеться зачекати аж до кінця квітня.
У західних та центральних областях погода у квітні буде нерівномірною, а останні два тижні місяця варто чекати помітних температурних гойдалок з потеплінням ближче до вихідних та похолоданням на робочому тижні.
У східних областях температура повітря буде більш рівномірною, а ознаки потепління там відчуватимуться вже від початку останнього тижня квітня.
Для південних областей синоптики прогнозують прохолодний кінець квітня, а суттєве потепління туди прийде лише до кінця першого тижня травня.
Загальною тенденцією для всієї України у квітні будуть дощі, які припинятимуться лише окремими днями.
Як повідомлялося раніше, синоптики очікують, що, на відміну від квітня, травень буде теплим і сухим, а стовпчики термометрів підскочать вище +20 градусів з перших днів.