На тепло не рассчитывайте: синоптики дали неутешительный прогноз до конца апреля

Как будет погода до конца апреля в Украине

До конца апреля остается меньше половины месяца, а по-настоящему теплых дней украинцы пока не видели и, скорее всего, до самого мая не увидят.

Как говорится в прогнозе Gismeteo, до конца весны стоит ждать обильных дождей. А вот потепления придется подождать аж до конца апреля.

В западных и центральных областях погода в апреле будет неравномерной, а в последние две недели месяца стоит ждать заметных температурных качелей с потеплением ближе к выходным и похолоданием на рабочей неделе.

Погода во Львове

Погода в Киеве

В восточных областях температура воздуха будет более равномерной, а признаки потепления там будут ощущаться уже с самого начала последней недели апреля.

Погода в Харькове

Погода в Днепре

Для южных областей синоптики прогнозируют прохладный конец апреля, а существенное потепление туда придет лишь к концу первой недели мая.

Погода в Одессе

Общей тенденцией для всей Украины в апреле будут дожди, которые будут прекращаться лишь в отдельные дни.

Как сообщалось ранее, синоптики ожидают, что, в отличие от апреля, май будет теплым и сухим, а столбики термометров подскочат выше +20 градусов с первых же его дней.