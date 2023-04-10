Придет ли в Украину тепло в мае: синоптики удивили прогнозом

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на май

Нынешний апрель пока не радует украинцев теплой погодой, ведь принес с собой грозы и осадки в виде мокрого снега. Однако специалисты уверены – на смену холодному и мокрому апрелю придет теплый и сухой май.

По данным синоптиков из Meteoprog, в мае ожидаются небольшие перепады дневных и ночных температур. Средняя температура днем будет +22 градуса, а ночью будет падать до +13 °С. В первой декаде месяца есть вероятность переменной облачности, лишь 6 мая ожидается солнечная погода.

Погода в Международный день труда (1 мая) ожидается безоблачной, без осадков. В первый день месяца столбики термометров достигнут отметок +22 градуса, а ночью снизятся до +10 °С.

Через неделю, когда отмечают День памяти и примирения, а также День победы над нацизмом во Второй мировой войне (8-9 мая), пройдет мелкий дождь, но температура днем поднимется до +22 °С. Ночью воздух охладится до +12 градусов.

В середине месяца прогнозируется дождливая погода. С 10 по 20 апреля синоптики обещают пять дней, когда есть вероятность дождей. Такими датами являются 14, 16, 18, 19 и 20 мая. Температура днем будет достигать +22…23 °С, а ночью будет падать до +11…13 градусов.

Последние десять дней мая будет облачно, но солнце появится из-за облаков и прогреет землю. Температура воздуха днем будет достигать +22…25 °С днем, а ночью показатели термометров упадут +13…15.

В день Киева, в последнее воскресенье мая (28 мая), ожидается переменная облачность, однако специалисты уверяют, что зонтики не понадобятся. Праздник принесет с собой достаточно высокую температуру — до +25 градусов днем и до +12 °С в ночное время.

Весь месяц пройдет без существенных осадков, но синоптики отмечают, что 24 и 29 мая следует ожидать максимальных дождей. В течение мая специалистами прогнозируется 19 облачных дней и 11 – с переменной облачностью. При этом синоптики удивили, единственным безоблачным и солнечным днем месяца станет 6 мая.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о теплой температуре в мае. Дождь будет несколько дней, уверяют синоптики.