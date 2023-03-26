Тепла не будет? Чего украинцам ждать от погоды в апреле

Какой будет погода в апреле

Украинцев погода в марте особым теплом не порадовала, и того же стоит ждать от второго весеннего месяца.

Как говорится в прогнозе Gismeteo, апрель в Украине будет дождливым, а местами даже можно будет увидеть мокрый снег. Впрочем, к концу месяца столбики термометра все же поползут вверх.

При этом к средине месяца в страну придет похолодание, которое будет наиболее ощутимым в западных и центральных областях. Согласно прогнозу, в некоторых областях даже можно будет увидеть, как по ночам температура воздуха опускается ниже ноля.

Погода во Львове в апреле

Погода в Киеве в апреле

В восточных областях осадков будет чуть меньше, а похолодание в средине месяца будет не настолько ярко выраженным.

Погода в Харькове в апреле

Погода в Днепре в апреле

В южных областях погода будет более теплой и менее дождливой, кроме того, местные жители смогут насладиться большим количеством солнечных дней, нежели украинцы из других уголков нашей страны.

Погода в Одессе в апреле

По всей стране столбики термометров начнут подниматься в последней декаде месяца, однако даже в этом случае до конца апреля температур выше +20 градусов ждать не стоит.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики озвучили прогноз погоды на Пасху, которую в этом году в Украине будут праздновать 16 апреля.