Местами заморозки и снег: синоптик огорчила прогнозом погоды на конец марта

Согласно прогнозу синоптика, убирать теплые вещи в гардероб до конца марта не стоит

Несмотря на то, что апрель порадует украинцев теплом, в конце марта обещают похолодание. В некоторых регионах возможен даже снег.

Прогнозом погоды на конец марта поделилась синоптик Наталья Диденко. По ее словам, ночью возможны небольшие морозы.

Так, 27 марта похолодает на западе страны, в то время как на востоке даже 28 марта будет держаться теплая погода. Похолодание накроет большинство регионов 28-29 марта — температура снизится днем до +2…+5 градусов, а ночью будет "минус".

В эти дни Украину накроет южный активный циклон из районов Средиземноморья с атмосферными фронтами. Он принесет сильный ветер и осадки. Также с севера и северо-запада в регионы придет холодный воздух.

Синоптик прогнозирует дожди, которые превратятся в мокрый снег. Местами возможно налипание мокрого снега.

"Понятно, что еще нужно подождать с летней резиной, майским гардеробом, считать огородами, клумбами, подождать переносить цветы на балконы, позаботиться о поддерживающих средствах для здоровья — что-то иметь от артериального давления, главных и суставных проблем", — подытожила Наталья Диденко.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ранее синоптики прогнозировали в Украине аномальное потелпение. До конца марта не предвещалось морозов и осадков, однако все изменилось.