Тепла не буде? Чого українцям чекати від погоди у квітні
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Якою буде погода у квітні
Українців погода у березні особливим теплом не порадувала, і того ж таки варто чекати від другого весняного місяця.
Як говориться в прогнозі Gismeteo, квітень в Україні буде дощовим, а подекуди навіть можна буде побачити мокрий сніг. Втім, до кінця місяця стовпчики термометра все ж таки поповзуть вгору.
При цьому до середини місяця в країну прийде похолодання, яке буде найвідчутнішим у західних та центральних областях. Згідно з прогнозом, у деяких областях навіть можна буде побачити, як ночами температура повітря опускається нижче нуля.
У східних областях опадів трохи менше, а похолодання в середині місяця буде не настільки яскраво вираженим.
У південних областях погода буде теплішою та менш дощовою, крім того, місцеві жителі зможуть насолодитися великою кількістю сонячних днів, ніж українці з інших куточків нашої країни.
По всій країні стовпчики термометрів почнуть підійматися в останній декаді місяця, проте навіть у цьому випадку до кінця квітня на температуру вище +20 градусів чекати не варто.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики озвучили прогноз погоди на Великдень, яку цього року в Україні святкуватимуть 16 квітня.