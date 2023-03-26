Тепла не буде? Чого українцям чекати від погоди у квітні

Якою буде погода у квітні

Українців погода у березні особливим теплом не порадувала, і того ж таки варто чекати від другого весняного місяця.

Як говориться в прогнозі Gismeteo, квітень в Україні буде дощовим, а подекуди навіть можна буде побачити мокрий сніг. Втім, до кінця місяця стовпчики термометра все ж таки поповзуть вгору.

При цьому до середини місяця в країну прийде похолодання, яке буде найвідчутнішим у західних та центральних областях. Згідно з прогнозом, у деяких областях навіть можна буде побачити, як ночами температура повітря опускається нижче нуля.

Погода у Львові у квітні

Погода у Києві у квітні

У східних областях опадів трохи менше, а похолодання в середині місяця буде не настільки яскраво вираженим.

Погода в Харкові у квітні

Погода в Дніпрі у квітні

У південних областях погода буде теплішою та менш дощовою, крім того, місцеві жителі зможуть насолодитися великою кількістю сонячних днів, ніж українці з інших куточків нашої країни.

Погода в Одесі у квітні

По всій країні стовпчики термометрів почнуть підійматися в останній декаді місяця, проте навіть у цьому випадку до кінця квітня на температуру вище +20 градусів чекати не варто.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики озвучили прогноз погоди на Великдень, яку цього року в Україні святкуватимуть 16 квітня.