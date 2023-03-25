Місцями заморозки та сніг: синоптик засмутила прогнозом погоди на кінець березня

Згідно з прогнозом синоптика, прибирати теплі речі в гардероб до кінця березня не варто.

Незважаючи на те, що квітень порадує українців теплом, наприкінці березня обіцяють похолодання. У деяких регіонах можливий навіть сніг.

Прогнозом погоди на кінець березня поділилася синоптик Наталія Діденко. За її словами, уночі можливі невеликі морози.

Так, 27 березня похолодає на заході країни, тоді як на сході навіть 28 березня триматиметься тепла погода. Похолодання накриє більшість регіонів 28-29 березня — температура знизиться вдень до +2...+5 градусів, а вночі буде "мінус".

Цими днями Україну накриє південний активний циклон із районів Середземномор’я з атмосферними фронтами. Він принесе сильний вітер та опади. Також з півночі та північного заходу до регіонів прийде холодне повітря.

Синоптик прогнозує дощі, які перетворяться на мокрий сніг. Подекуди можливе налипання мокрого снігу.

"Зрозуміло, що ще треба почекати із літньою гумою, травневим гардеробом, вважати на городи, клумби, почекати переносити квіти на балкони, подбати про підтримуючі засоби для здоров'я - щось мати від артеріального тиску, головних та суглобних проблем", — підсумувала Наталія Діденко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що раніше синоптики прогнозували в Україні аномальний потік. До кінця березня не віщувалося морозів та опадів, проте все змінилося.