Полная противоположность апрелю: какой погоды ждать украинцам в мае

Синоптики дали прогноз на май

После дождливой и холодной погоды в апреле синоптики прогнозируют, что май станет полной противоположностью второму месяцу весны. И хотя природа не будет спешить нас радовать солнечной погодой, а большая часть месяца ожидается облачной — настоящие дожди будут идти очень редко. И дневная температура в мае будет держаться в районе стабильных +22 °С.

Как сообщает синоптический сайт Meteoprog, май ожидается облачным и не слишком дождливым. Воздух прогреется до +21…25 °С днем, а ночью отметки термометров не будут опускаться ниже +10 градусов.

По данным синоптиков, в первой части месяца есть вероятность переменной облачности, лишь 6 мая ожидается солнечная погода. Днем показатели термометров будут показывать около +21...24 градусов, а ночью будут падать до +9...11 °С.

Ближе к середине мая прогнозируется, вероятно, дождливая погода. Температура днем составит около +22 °С, а ночью опустится до 10…11 градусов тепла.

Среда луны также не порадует нас солнцем: ожидаются 11 дней переменной погоды. С 10 по 20 мая температура будет достигать днем +22...23 °С, а ночью будет падать до +12...13 градусов.

Последние 10 дней мая облачность и солнечная погода будут сменять друг друга. Воздух прогреется до +22…25 °С днем, а ночью показатели термометров зафиксируются в районе отметок +13…15.

Весь месяц пройдет без больших колебаний температуры. Самым солнечным днем месяца станет 6 мая. Однако при этом синоптики прогнозируют в течение мая 19 облачных дней и 11 с переменной облачностью.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об аномальном потеплении на конец марта.