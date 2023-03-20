Причин для радости будет мало: чем удивит погода в Украине в течение апреля

Погода в Украине остается изменчивой и прятать в шкафы теплую одежду пока не нужно торопиться

После холодной и дождливой погоды в марте апрель также не порадует нас солнечной погодой и практически весь второй месяц весны будет холодным.

Как сообщает сайт Gismeteo, в начале месяца есть вероятность осадков в виде мокрого дождя со снегом, а средняя температура воздуха будет достигать +9°С.

По данным синоптического ресурса, апрель будет преимущественно облачным и дождливым. В начале месяца температура днем составит около +8…10 °С, а ночью показатели термометров опустятся до +1…5 °С. 1 апреля ожидается дождь со снегом.

Ближе к середине апреля столбики термометров будут показывать от +12 до +15 °С, а ночью температура воздуха будет падать до +2…6 °С. Однако середина месяца будет теплой и солнечной, с минимальными облачностями и осадками. С 10 по 20 апреля температура днем будет колебаться от +10 до +15°С, а ночью будет опускаться до +5…8°С.

Конец апреля будет дождливым. Почти все последние 10 дней ожидаются облачность и осадки. Показатели термометров будут достигать от +12 до +18 °С днем, а ночью температура воздуха будет составлять +8…10 градусов.

Самым холодным днем будет 1 апреля. Тогда температура будет колебаться в пределах +3…7 градусов условного тепла, сопровождаемого дождем. Самые солнечные и ясные дни ожидаются 12 и 30 апреля. Кроме того, прогнозируется 15 облачных дней и 13 с переменной облачностью.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, каким регионам повезло с солнечной погодой в ближайшие дни.