В Украину идет аномальное тепло: известный синоптик дал прогноз погоды до конца марта

В Украине до конца марта ожидается преобладание очень тёплой погоды

В третью декаду марта движение воздушных масс над Европой принесет в Украину с юго-запада серьезное потепление.

Такой прогноз эксклюзивно для "Телеграфа" дал кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич.

Область высокого давления установится в районе Азорских островов и акватории Средиземного моря. Благодаря этому в большинстве стран Южной и Восточной Европы ожидается преобладание аномально тёплой погоды с небольшим количеством осадков. А тем временем в Северной Европе будут властвовать циклоны. Они принесут обильные дожди, местами — с мокрым снегом, а также снижение температуры воздуха.

В Украине до конца марта ожидается преобладание очень тёплой погоды, даже в ночные часы температурные показатели будут выше 0 °С, а среднесуточная температура превысит норму на 5–10 градусов. Местами не исключены новые суточные рекорды максимальной температуры воздуха.

Количество осадков распределится неравномерно. Меньше всего дождей ожидается в южных и восточных регионах страны, а вот в западных и северных областях осадки будут выпадать чаще из-за прохождения атмосферных фронтов.

Погода в Украине 22–24 марта

22–24 марта в большинстве областей Украины существенных осадков не ожидается на фоне поля повышенного атмосферного давления. Ветер преимущественно южного и юго-западного направления, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +3…9 °С, днём +12…17 °С, в южных областях местами +18…22 °С.

Погода в Украине 25–27 марта

25–27 марта циклон со стороны Балкан и Чёрного моря изменит погоду в Украине. Ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. В отдельных частях страны возможны грозы. Атмосферное давление снизится. Однако температурный фон сохранится аномально высоким. Ночью столбики термометров покажут +3…9, местами до +11 °С; в дневное время максимальная температура достигнет +12…17 °С, в южных, восточных областях и Крыму местами до +20 °С.

Какой будет погода в Украине 25 марта

Погода в Украине 28–31 марта

28–31 марта в Украине будет преобладать пониженное атмосферное давления с постепенным ростом к 30–31 марта. Местами возможны небольшие кратковременные дожди. Кроме того, в условиях повышенной влажности воздуха, слабого ветра и тёплой воздушной массы в большинстве областей ночью и утром не исключены туманы, которые приведут к снижению горизонтальной дальности видимости местами до 200–500 метров.

Такое устойчивое и продолжительное потепление на фоне достаточного увлажнения благоприятно повлияет на состояние полевых и садовых культур, у которых уже проходят активные вегетационные процессы. Поэтому крайне важно, чтобы апрель также порадовал нас тёплыми днями и отсутствием сильных заморозков.

Напомним, "Телеграф" сообщал, чем удивит погода в Украине в течение апреля.