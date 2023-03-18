В Украину возвращается весеннее тепло: где и когда будет +15

Погода в Украине 19-20 марта — прогноз от сайта Синоптик

Отдельным областям Украины повезло с погодой в эти выходные — там воздух прогреется до +15. С понедельника синоптики прогнозируют теплую солнечную неделю. Однако на востоке ожидается дождь, а на западе — ночью ниже 0°С.

Об этом со ссылкой на сайт "Синоптик" пишет издание "Апостроф".

Погода в воскресенье, 19 марта

В воскресенье на большей части территории безоблачно и тепло. На востоке пройдут небольшие дожди, в частности, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Днем на западе Украины ожидается около +15, на юге и центре — +10...+12, а на севере столбики термометров покажут 6...9 теплых градусов.

Температуру ночью следует ожидать около 0°С. В Днепропетровской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях температура воздуха составит +4. На севере Украины и Черновицкой области ночью будет достаточно прохладно: до -3.

Погода в Украине в воскресенье

Погода в понедельник, 20 марта

Начнётся неделя с облачной, но сухой погоды. Лишь в западных областях — на Львовщине и Прикарпатье — ожидаются осадки.

Днем на севере и востоке показатели термометров покажут от +9 до +11. На западе страны будет немного теплее. Там воздух днем прогреется до +12…+14. Ночью морозов не будет, а термометры застынут у отметок +2…+4.

Прогноз погоды в Украине в понедельник, 19 марта

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какой погодой удивит апрель. Некоторым областям не повезет с дождями.