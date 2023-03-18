В Україну повертається весняне тепло: де і коли буде +15

Погода в Україні 19-20 березня — прогноз від сайту Синоптик

Окремим областям України пощастило з погодою цими вихідними — там повітря прогріється до +15. З понеділка синоптики прогнозують теплий сонячний тиждень. Однак на сході очікується дощ, а на заході вночі — нижче 0°С.

Про це з посиланням на сайт "Синоптик" пише видання "Апостроф".

Погода в неділю, 19 березня

У неділю на більшій частині території країни безхмарно та тепло. На сході пройдуть невеликі дощі, зокрема в Харківській, Донецькій і Луганській областях.

Удень на заході України очікується близько +15, на півдні та центрі — +10…+12, а на півночі стовпчики термометрів покажуть 6…9 теплих градусів.

Температуру вночі слід чекати близько 0°С. У Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській і Донецькій областях температура повітря сягатиме +4. На півночі України і в Чернівецькій області уночі буде досить прохолодно: до -3.

Погода в Україні у неділю

Погода в понеділок, 20 березня

Почнеться тиждень з хмарної, але сухої погоди. Лише в західних областях — на Львівщині та Прикарпатті — очікуються опади.

Удень на півночі та сході показники термометрів покажуть від +9 до +11. На заході країни буде трохи тепліше. Там повітря удень прогріється до +12…+14. Уночі морозів не буде, а термометри застигнуть біля позначок +2…+4.

Прогноз погоди в Україні у понеділок, 19 березня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, якою погодою здивує квітень. Деяким областям не пощастить із дощами.