До +24 градусів: коли в Україну прийде потепління і який ще сюрприз принесе березень

Синоптик Станіслав Щедрін озвучив прогноз погоди в Україні до кінця березня

Цього року березень здивував температурними гойдалками та приніс із собою велику кількість опадів у вигляді дощу, а часом і снігу. Практично до кінця цього місяця в Україні переважатиме нестійкий погодний характер.

Така погода продовжиться до 23-24 березня. У цей період найтепліше буде в західній частині нашої країни. Температура повітря в цих областях досягатиме +10...+14 градусів. А також на Півдні — стовпчики термометрів підійматимуться до +12..+16 градусів. Такий прогноз озвучив український народний синоптик Станіслав Щедрін, повідомляє "Радіо Трек".

За його словами, у цих областях, попри гарну погоду, очікуються опади у вигляді дощів і часом навіть можливий мокрий сніг. Водночас на решті території країни температура повітря коливатиметься в межах від +7..+9 градусів до +10..+12.

Вже з 25 березня в Україну почнуть надходити більш стабільні повітряні маси та антициклонічна діяльність. Тому в більшості областей настане значне потепління — до +19..+22 градусів. А на Півдні очікується до +23..+24 градусів. Однак Щедрін зазначив, що ночі будуть холодними. Не виключені й невеликі заморозки.

Останні дні березня будуть переважно сонячними та без опадів. Лише у деяких областях може бути короткочасний невеликий дощ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики дали прогноз погоди на початок квітня в Україні. За їхніми словами, здебільшого країни буде тепло, проте другий місяць весни піднесе свої сюрпризи.