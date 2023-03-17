До +24 градусов: когда в Украину придет потепление, и какой еще сюрприз принесет март

Синоптик Станислав Щедрин озвучил прогноз погоды в Украине до конца марта

В этом году март удивил температурными качелями и принес с собой большое количество осадков в виде дождя, а порой — и снега. Практически до самого конца этого месяца в Украине будет преобладать неустойчивая погода.

Такая погода продержится до 23-24 марта. В этот период теплее всего будет в западной части нашей страны, температура воздуха в этих областях будет достигать +10..+14 градусов. А также тепло будет на юге — столбики термометров будут подниматься до +12..+16 градусов. Такой прогноз озвучил народный синоптик Станислав Щедрин, передает "Радио Трек".

По его словам, в этих областях, несмотря на хорошую погоду, ожидаются осадки в виде дождей и временами даже возможен мокрый снег. В то же время на остальной территории страны температура воздуха будет колебаться в пределах от +7..+9 градусов до +10..+12.

Уже с 25 марта в Украину начнут поступать более стабильные воздушные массы и начнется антициклоническая деятельность. Поэтому в большей части областей наступит значительное потепление — до +19..+22 градусов. А на юге ожидается до +23..+24 градусов. Однако Щедрин отметил, что ночи будут холодными. Не исключены и небольшие заморозки.

Последние дни марта будут преимущественно солнечными и без осадков. Лишь в некоторых областях может быть кратковременный небольшой дождь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики дали прогноз погоды на начало апреля в Украине. По их словам, в большей части страны будет тепло, однако второй месяц весны преподнесет свою сюрпризы.