В Украину идет потепление: каким регионам повезет с погодой

Погода в Украине 21-22 марта — прогноз и карта Гидрометцентра и синоптика

Погода в Украине в ближайшие дни огорчит перепадами температур. В большинстве городов в начале недели ожидается теплая весенняя погода, а в отдельных регионах будет дождь.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр", давший прогноз погоды на ближайшие вторник и среду, 21-22 марта.

Погода в Украине на ближайшие дни

Погода на Львовщине 21-22 марта

В регионе ожидается переменная облачность, без осадков.

Львов днем ожидает температуру от 13 до 15°С тепла, а ночью столбики термометров покажут 0…+2°С.

Погода в Львове в ближайшие дни

Погода в Киевской области 21-22 марта

В области небо будет облачным, иногда солнце. Однако дождь не ожидается.

Днем в Киеве воздух прогреется до +10…13 градусов. Ночью температура колеблется от 0 до 2 °С тепла.

В Киевской области днем столбики термометров покажут +10…13 °С, а ночью показатели опустятся до +4…7 градусов.

Днем на западе Украины воздух прогреется от 9 до 15 градусов. Ночью морозов не будет, а термометры покажут +4…7 °С.

Погода в Киеве 21-22 марта

Погода в Харьковской области 21-22 марта

Небо Харьковщины будет закрыто облаками, но кое-где выглянет солнце. В этом регионе не будет дождя.

В городе температура воздуха будет 9-11 градусов тепла. Ночью температура будет достигать +2…4°С.

В области днем ожидаются 10-12 тёплых градусов, а ночь следует ожидать прохладную: 0…+4°С.

Прогноз от синоптиков на 21-22 марта

Погода в Одесской области 21-22 марта

В регионе небо будет затянуто облаками, однако дождь не прогнозируется.

Днем в Одессе воздух прогреется от +8 до +10°С, а ночью остынет до +3…5 градусов.

В Одесской области столбики термометров покажут от 10 до 12 теплых градусов. Температура ночью ожидается около +5…8 °С.

Погода в Одессе в ближайшие дни.

Погода на Днепропетровщине 21-22 марта

Днепропетровщина ожидает пасмурную погоду с прояснениями, но местами небольшой дождь.

В городе немного холоднее. Там температура будет от +8 до +10 °С, а ночью показатели опустятся до +2…4 градусов.

В области следует ожидать температуру воздуха от +11 до +13 °С. Ночью показатели термометров покажут 1-5 теплых градусов.

Прогноз погоды в Днепре.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о температурных качелях в марте. Половина месяца будет преподносить погодные "подарки".