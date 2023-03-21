В Україну йде аномальне тепло: відомий синоптик дав прогноз погоди до кінця березня

В Україні до кінця березня очікується переважання дуже теплої погоди

У третю декаду березня рух повітряних мас над Європою принесе в Україну з південного заходу серйозне потепління.

Такий прогноз ексклюзивно для "Телеграфу" дав кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.

Область високого тиску встановиться у районі Азорських островів та акваторії Середземного моря. Завдяки цьому в більшості країн Південної та Східної Європи очікується переважання аномально теплої погоди з невеликою кількістю опадів. А тим часом у Північній Європі пануватимуть циклони. Вони принесуть рясні дощі, місцями з мокрим снігом, а також зниження температури повітря.

В Україні до кінця березня очікується переважання дуже теплої погоди, навіть у нічний час температурні показники будуть вищими за 0 °С, а середньодобова температура перевищить норму на 5–10 градусів. Подекуди не виключені нові добові рекорди максимальної температури повітря.

Кількість опадів розподілиться нерівномірно. Найменше дощів очікується у південних та східних регіонах країни, а от у західних та північних областях опади випадатимуть частіше через проходження атмосферних фронтів.

Погода в Україні 22–24 березня

22–24 березня у більшості областей України істотних опадів не очікується на фоні поля підвищеного атмосферного тиску. Вітер переважно південного та південно-західного напрямку, 5–10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +3...9°С, удень +12...17°С, у південних областях місцями +18...22°С.

Погода в Україні 25–27 березня

25-27 березня циклон з боку Балкан та Чорного моря змінить погоду в Україні. Очікуються невеликі, подекуди помірні дощі. В окремих частинах країни можливі грози. Атмосферний тиск зменшиться. Проте температурний фон збережеться аномально високим. Вночі стовпчики термометрів покажуть +3…9, подекуди до +11 °С; вдень максимальна температура досягне +12…17 °С, у південних, східних областях та Криму місцями до +20 °С.

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Погода в Україні 28–31 березня

28–31 березня в Україні переважатиме знижений атмосферний тиск із поступовим зростанням до 30–31 березня. Подекуди можливі невеликі короткочасні дощі. Крім того, в умовах підвищеної вологості повітря, слабкого вітру та теплої повітряної маси в більшості областей вночі та вранці не виключені тумани, які призведуть до зниження горизонтальної дальності видимості місцями до 200–500 метрів.

Таке стійке та тривале потепління на тлі достатнього зволоження сприятливо вплине на стан польових та садових культур, у яких вже відбуваються активні вегетаційні процеси. Тому дуже важливо, щоб квітень також порадував нас теплими днями та відсутністю сильних заморозків.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, чим здивує погода в Україні протягом квітня.