Причин для радості буде мало: чим здивує погода в Україні протягом квітня

Погода в Україні залишається мінливою і прятати в шафи теплий одяг поки не треба квапитися

Після холодної і дощової погоди в березні, квітень також не потішить нас сонячною погодою і практично весь другий місяць весни буде холодним.

Як повідомляє сайт Gismeteo, на початку місяця є вірогідність опадів у вигляді мокрого дощу зі снігом, а середня температура повітря сягатиме +9 °С.

За даними синоптичного ресурсу, квітень переважно буде хмарним і дощовим. На початку місяця температура вдень становитиме близько +8…10 °С, а вночі показники термометрів опустяться до +1…5 °С. 1 квітня очікується дощ з снігом.

Ближче до середини квітня стовпчики термометрів показуватимуть від +12 до +15 °С, а вночі температура повітря падатиме до буде +2…6 °С. Однак середина місяця буде теплою та сонячною, з мінімальними хмарністю та опадами. З 10 по 20 квітня температура удень коливатиметься від +10 до +15°С, а вночі опускатиметься до +5…8 °С.

Кінець квітня буде дощовим. Майже всі останні 10 днів місяця очікуються хмарність і опади. Показники термометрів сягатимуть від +12 до +18 °С вдень, а вночі температура повітря становитиме +8…10 градусів.

Найхолоднішим днем місяця стане 1 квітня. Тоді температура коливатиметься в межах +3…7 градусів умовного тепла, яке буде супроводжуватися дощем. Найбільш сонячні і ясні дні очікується 12 та 30 квітня. Окрім того, прогнозується 15 хмарних днів і 13 — з мінливою хмарністю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яким регіонам пощастило з сонячною погодою найближчими днями.