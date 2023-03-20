В Україну йде потепління: яким регіонам пощастить з погодою

Погода в Україні 21-22 березня — прогноз і карта Гідрометцентру та синоптика

Погода в Україні найближчими днями засмутить перепадами температур. У більшості міст на початку тижня очікується весняна тепла погода, а в окремих регіонах буде дощ.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр", який дав прогноз погоди на найближчі вівторок і середу, 21-22 березня.

Погода в Україні на найближчі дні

Погода на Львівщині 21-22 березня

У регіоні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Львів удень очікує температуру від 13 до 15 °С тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть 0…+2 °С.

Погода у Львові найближчими днями

Погода на Київщині 21-22 березня

В області небо буде хмарним, подекуди сонце. Однак, дощу не очікується.

Удень у Києві повітря прогріється до +10…13 градусів. Уночі температура коливається від 0 до 2 °С тепла.

На Київщині вдень стовпчики термометрів покажуть +10…13 °С , а вночі показники опустяться до +4…7 градусів.

Удень на заході України повітря прогріється від 9 до 15 градусів. Уночі морозів не буде, а термометри покажуть +4…7 °С.

Погода у Києві 21-22 березня

Погода на Харківщині 21-22 березня

Небо Харківщини буде закрито хмарами, але деінде буде сонце. У цьому регіоні дощу не передбачається.

У місті температура повітря буде 9…11 градусів тепла. Уночі температура сягатиме +2…4 °С.

В області удень очікуються 10-12 теплих градусів, а ніч слід очікувати прохолодну: 0…+4 °С.

Прогноз від синоптиків на 21-22 березня

Погода на Одещині 21-22 березня

У регіоні небо певний час буде затягнуте хмарами, однак дощ не прогнозується.

Удень в Одесі повітря прогріється від +8° до +10 °С, а вночі остигне до +3…5 градусів.

На Одещині стовпчики термометрів покажуть від 10 до 12 теплих градусів. Температура вночі очікується близько +5…8 °С.

Погода в Одесі найближчими днями

Погода на Дніпропетровщині 21-22 березня

Дніпропетровщина очікує хмарну погоду з проясненнями, але місцями невеликий дощ.

У місті трохи холодніше. Там температура сягатиме від +8 до +10 °С, а вночі показники опустяться до +2…4 градусів.

В області слід чекати температуру повітря від +11 до +13 °С. Уночі показники термометрів покажуть 1…5 теплих градусів.

Прогноз погоди у Дніпрі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про температурні гойдалки у березні. Половина місяця підноситиме погодні "подарунки".