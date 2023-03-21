Повна протилежність квітню: якої погоди чекати українцям у травні

Синоптики дали прогноз на травень

Після дощової та холодної погоди у квітні синоптики прогнозують, що травень стане повною протилежністю до другого місяця весни. І хоча природа не поспішатиме тішити нас сонячною погодою, а більша частина місяця очікується хмарною — справжні дощі йтимуть дуже рідко. Та й денна температура у травні триматиметься в районі стабільних +22 °С.

Як повідомляє синоптичний сайт Meteoprog, травень очікується хмарним і не дуже дощовим. Повітря прогріється до +21…25 °С вдень, а вночі позначки термометрів не опускатимуться нижче як +10 градусів.

За даними синоптиків, у першій частині місяця є вірогідність мінливої хмарності, лише 6 травня очікується сонячна погода. Удень показники термометрів показуватимуть близько +21…24 градусів, а вночі падатимуть до +9…11 °С.

Ближче до середини травня прогнозується імовірно дощова погода. Температура вдень сягне близько +22 °С, а вночі опуститься до 10…11 теплих градусів.

Середина місяця також не потішить нас сонцем: очікуються 11 днів мінливої погоди. З 10 по 20 травня температура сягатиме вдень +22…23 °С, а вночі падатиме до +12…13 градусів.

Останні 10 днів травня хмарність і сонячна погода будуть змінювати одна одну. Повітря прогріється до +22…25 °С вдень, а вночі показники термометрів зафіксуються біля позначок +13…15.

Увесь місяць пройде без великих коливань температури. Найбільш сонячним днем місяця стане 6 травня. Однак при цьому синоптики прогнозують протягом травня 19 хмарних днів і 11 — з мінливою хмарністю.

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