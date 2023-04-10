Чи прийде в Україну тепло в травні: синоптики здивували прогнозом

Синоптики дали прогноз погоди в Україні на травень

Цьогорічний квітень поки не тішить українців теплою погодою, адже приніс з собою грози і опади у вигляді мокрого снігу. Однак фахівці впевнені — на зміну холодному і мокрому квітню прийде теплий і сухий травень.

За даними синоптиків з Meteoprog, у травні очікуються невеликі перепади денних і нічних температур. Середня температура вдень сягатиме +22 градуси, а вночі падатиме до +13 °С. У першій декаді місяця є вірогідність мінливої хмарності, лише 6 травня очікується сонячна погода.

Погода у Міжнародний день праці (1 травня) очікується хмарною, без опадів. У перший день місяця стовпчики термометров сягнуть відміток +22 градуси, а вночі знизяться до +10 °С.

Через тиждень, коли відзначають Дня пам'яті та примирення, а також День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (8-9 травня), пройде дрібний дощ, але температура вдень підніметься до +22 °С. Вночі повітря охолоне до +12 градусів.

В середині місяця прогнозується переважно дощова погода. З 10 по 20 квітня синоптики обіцяють п'ять днів, коли є ймовірність дощів. Такими датами є 14, 16, 18, 19 і 20 травня. Температура вдень сягатиме +22…23 °С, а вночі падатиме до +11…13 градусів.

Останні десять днів травня буде хмарно, але сонце інколи буде з'являтись з-за хмар і прогрівати землю. Температура повітря вдень сягатиме +22…25 °С вдень, а вночі показники термометрів падатимуть до +13…15.

В день Києва, у останню неділю травня (28 травня), очікується мінлива хмарність, однак фахівці запевняють, що парасольки не знадобляться. Свято принесе з собою досить високу температуру — до +25 градусів вдень, і до +12 °С у нічний час.

Увесь місяць пройде без суттєвих опадів, але синоптики зазначають, що 24 та 29 травня слід очікувати на максимальні дощі. Протягом травня фахівцями прогнозується 19 хмарних днів і 11 — з мінливою хмарністю. При цьому синоптики здивували, єдиним безхмарним і сонячним днем місяця стане 6 травня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про теплу температуру в травні. Дощитиме кілька днів, запевняють синоптики.